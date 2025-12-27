Suscríbete
Telenovelas

El galán de telenovelas que tuvo que alejarse de la fama para sanar

A pesar de protagonizar clásicos como “Teresa” y “Quinceañera”, decidió regresar a su país natal, donde tenía “algunas herencias”

Diciembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
rafael rojas salma hayek.jpg

Rafael Rojas y Salma Hayek en “Teresa”

Televisa

Actuó en 29 telenovelas pero dos de ellas se quedaron en la memoria colectiva de los espectadores: “Teresa” y “Quinceañera”.

Rafael Rojas fue un galán de telenovelas atípico porque sus personajes estaban marcados casi siempre por la rebeldía.
El “Quinceañera”, es justo recordarlo, impactó con su interpretación de un joven atormentado por los excesos, la ambición y el amor agobiante de una madre que todo le solapaba.
Con su gabardina café, el personaje de Gerardo estaba en el límite de amar a Beatriz (interpretada por Thalía) o aprovecharse de ella y su riqueza.
Luego dio un giro total con su papel en la versión de “Teresa”, de 1989, protagonizada por Salma Hayek. Ahí hizo a un estudiante de medicina inteligente, honesto pero lamentablemente enamorado de Teresa.

El precio de la fama

A partir de entonces la fama y el trabajo nunca le faltaron, lo cual curiosamente fue la razón de su retiro de la televisión. En 2006, sus apariciones en los melodramas comenzaron a ser en papeles cada vez menores.

Sus últimas tres telenovelas fueron en personajes francamente incidentales, pero no por falta de oportunidades sino por decisión propia.
Originario de Costa Rica, Rafael Rojas viajó a México cuando tenía apenas 20 años. Encontró en nuestro país la fortuna de convertirse en protagonista de telenovelas (también llegó a hacer personajes de villano) pero al mismo tiempo dejó en el olvido lo que dejó en Costa Rica.

Más de la Navidad con los famosos
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg
Famosos
Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión
Diciembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Junto con la fama, y por su carácter reservado, también tuvo que lidiar con los egos, las envidias y las noticias falsas.

“Se dijo que yo era adicto pero al tiempo me remito: quiero ver qué dicen ahora esos que me acusaron. Yo no estaría así”, dijo en 2020 en una entrevista con De primera mano.

¿Qué pasó entonces con Rafael Rojas?

El actor se reencontró con su país natal. Hizo un viaje que abrió su perspectiva de vida hacia nuevos horizontes porque encontró dos cosas: crecimiento espiritual y solvencia económica.

“Me encontró acá con unas herencias que había dejado y entonces dije: yo no tengo ninguna necesidad de lidiar con esas cosas”, dijo en referencias a las muchas versiones, cada vez más virulentas, acerca de su vida privada.

“Los ataques que tuve aduciendo a la madre de mis hijas me hicieron recapacitar de muchas cosas. Yo realmente no estaba en lo que me gustaba”.

Ahora, a punto de cumplir 65 años, tiene, asegura, la vida que quería: lejos de los reflectores y cerca de la espiritualidad.

Rafael Rojas telenovela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mar contreras.jpg
Telenovelas
Así luce Mar Contreras en “Hermanos Coraje”, donde será la villana y actuará con Dalílah Polanco
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelique-primera-escena-domenica-montero-5.jpg
Telenovelas
¡Ya llegó ‘Doménica Montero’! Mira el primer capítulo GRATIS con la nueva dueña de la pantalla
Diciembre 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
hermanos coraje.jpg
Telenovelas
Primeras imágenes de Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio como los “Hermanos Coraje”
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
paty navidad jose alberto castro.jpg
Telenovelas
Paty Navidad regresa a Televisa tras seis años de ausencia en las telenovelas
Diciembre 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montiujo isaac moreno vacaciones.jpg
Famosos
Galilea Montijo se va de vacaciones con su novio Isaac Moreno al único hotel de 7 estrellas en el mundo
La conductora le agradeció al coach por su “regalo de vacaciones”
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade ela.jpg
Famosos
¿Qué es ELA, la enfermedad de Yolanda Andrade, que la tienen en una nueva crisis?
“Mis venitas ya no pueden más”. dice en un video en el que por primera vez confirma que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica
Diciembre 26, 2025
 · 
Alejandro Flores
acapulco-enciende-su-agenda-de-espectaculos-y-entretenimiento-para-cerrar-el-2025.jpeg
Famosos
Acapulco enciende su agenda de espectáculos y entretenimiento para cerrar el 2025
Diciembre 26, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade marilé.jpg
Famosos
Marilé graba video con Yolanda Andrade para responder a las graves acusaciones en su contra
Las hermanas Andrade festejaron lo que, en sus palabras, ha sido la mejor Navidad de su vida
Diciembre 25, 2025
 · 
Alejandro Flores