Susana Zabaleta recuerda entre lágrimas cómo se despidió de su padre por teléfono antes de su muerte

“Oye, tranquila. Yo no sólo te amo, te adoro Susana”.

En una de las emisiones del programa ‘Pinky Promise’ estuvieron como invitados Omar Chaparro, Susana Zabaleta y Freddy Ortega. Entre retos, bromas y verdades, los comediantes y la cantante destaparon momentos chuscos de su carrera, pero otros más sensibles de su vida personal.

Zabaleta, Chaparro y Ortega destacaban que entre las dificultades que enfrentan al dedicarse al mundo del entretenimiento es que están ausentes en muchos momentos familiares.

Ortega compartía que las celebraciones no duele perdérselas sino los momentos de tristeza, emergencia o angustia entre alguno de sus seres queridos.

Ante la charla, Susana expresó lo difícil que fue vivir a la distancia la muerte de su papá, don Alfonso José Zabaleta, quien perdió la vida en septiembre de 2024, a los 91 años.

En aquel momento, la soprano tenía pactado un concierto en el Palacio de la Música en Mérida. De hecho, el mismo día Susana realizó un recorrido por el recinto y ensayó junto a sus compañeros con los que se presentaría esa noche, pero finalmente pospuso su presentación.

Fue a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde la cantante, de 59 años, dio a conocer que ya no se presentaría, usando lentes obscuros para ocultar su mirada triste, Susana dijo:

“Surgió un evento familiar, mi padre se puso muy mal y yo sé que como artista mi obligación es estar arriba en el escenario, pero mi obligación como hija es estar ahí con mis hermanos y mi mamá, es muy difícil cantar y tener el alma hecha mier*a”, expresó.

Recientemente, en ‘Pinky Promise’ recordó cómo vivió aquel momento en el que pudo decirle sus últimas palabras a su padre.

“Esa noche yo cantaba y me acuerdo que me habla mi hermano y me dice: ‘oye, te paso a papá’, y le digo ‘¿por qué me lo pasas?, y me dijo: ‘para que te despidas’. Y dije ‘Dios Santo’”, fue el comienzo de aquella llamada.

Y continuó: “Entonces le digo ‘pásamelo’. Y le digo: ‘Papá, hola’. Y mi papá era de cero palabras, era muy macho. Entonces le digo ‘Pa, te quiero mucho, te amo. Tú sabes lo que yo te amo y quisiera regresarme ahorita, pero es que no puedo regresarme. Ahorita no hay vuelos, pero mañana en la mañana estoy ahí”, contó Susana sobre las palabras que le expresó a su papá.

De forma inesperada y por su reacia forma de ser, la cantante confesó que no esperaba la respuesta de don Alfonso.

Y me dijo: ‘Oye, tranquila. Yo no sólo te amo, te adoro Susana”. Y yo dije ‘se va a morir, en su ching*ada vida me ha dicho eso’. En su vida me lo dijo, pero me lo dijo. Y se murió. Se murió y ya no llegué”, concluyó la artista.

En tanto sus compañeros en el programa, Omar Chaparro, Freddy Ortega y Karla Díaz se solidarizaron con Susana ante sus emociones y el dolor de no poder estar con la familia por cuestiones laborales.

