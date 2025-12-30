Suscríbete
In memoriam: Las muertes de famosos que nos pusieron de luto durante 2025

El medio del espectáculo se cimbró con varias pérdidas durnate los 12 meses del 2025.

Diciembre 30, 2025 • 
TVyNovelas
muertes-2025-.jpg

Muertes de celebridades en 2025

Especial

Durante 2025, varias celebridades de distintos rubros perdieron la vida y pusieron de luto al público en general- Ya sea desde una cantante tan querida como Paquita la del Barrio, adultos mayores que pudieron estar con sus familiares hasta tener una muerte tranquila, o algunos famosos que enfrentaron problemas de salud y murieron jóvenes... A todos los vamos a extrañar.

Uno de los casos que sacudió a finales de 2025 fue la repentina muerte del cantante Fede Dorcaz, quien debutaría en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. Sin embargo, días antes salió de un ensayo en Televisa San Ángel y la delincuencia lo alcanzó.

Aquí recordamos a varios de los famosos que dejaron huella en el mundo, y cuyo legado sobrevivirá pese al paso del tiempo.

¿QUÉ FAMOSOS MURIERON EN ENERO?

LEO DAN -El famoso cantante y compositor argentino, quien tenía diabetes, hipertensión y problemas en el hígado, falleció el 1 de enero a los 82 años de edad.

EMILIO ECHEVARRÍA - Famoso por su papel de El Chivo en la película Amores perros, falleció el 4 de enero a los 80 años.

JESÚS SALAS - El exmánager de Juan Gabriel falleció el 7 de enero a los 78 años de edad en Torreón, Coahuila, a consecuencia de cáncer, la noticia fue confirmada por el abogado Guillermo Pous.

STELLA GARCÍA - La mamá de Mariana Seoane trascendió de este mundo el 26 de enero tras una larga batalla contra el cáncer.

ALMA ROSA AGUIRRE - La actriz mexicana falleció el 27 de enero a los 95 años de edad. Fue una de las últimas figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Fallece el cantante argentino Leo Dan a los 82 años de edad.

YOUTUBE

MUERTES DE FEBRERO

PAQUITA LA DEL BARRIO - La reina del pueblo falleció el 17 de febrero a los 77 años a causa de un infarto agudo de miocardio

TONGOLELE - Yolanda Montez murió el 18 de febrero sin detalle de causas.

paquita-cenizas-.jpg

Paquita la del Barrio

Getty Images

LUIS COUTURIER - El actor que vimos en telenovelas como ‘Los ricos también lloran’ murió el 27 de febrero a los 87 años.

PEPE ARÉVALO - Famoso director de orquesta, trascendió a los 87 años el 28 de febrero, tras varias semanas hospitalizado luego de sufrir un infarto cerebral.

DANIEL BISOGNO - El conductor de ‘Ventaneando’ murió el 20 de febrero tras complicaciones derivadas de un trasplante de hígado.

daniel bisogno

Daniel Bisogno sigue en su tratamiento de recuperación

Instagram

EN MARZO

FLOR PROCUNA - La actriz recordada como villana en Los ricos también lloran, falleció el 1 de marzo a los 72 años.

MUERTES DE ABRIL

ARSENIO CAMPOS -El actor falleció el 1 de abril a los 79 años luego de librar una batalla contra el cáncer de intestino delgado.

MEMO DEL BOSQUE - El productor falleció el 7 de abril a los 64 años de edad tras una valiente y larga lucha contra el cáncer, específicamente tenía linfoma de Hodgkins.

memo-del-bosque-muerte-.jpg

Memo del Bosque murió

SILVIA GALVÁN - La exitosa estilista regiomontana partió de este plano físico el 16 de abril tras padecer cáncer de estómago.

PAPA FRANCISCO - Trascendió de este mundo el 21 de abril a los 88 años a causa de derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular.

papa-francisco.jpg

Papa Francisco

Getty Images

EN MAYO CIMBRÓ EL ASESINATO DE VALERIA MÁRQUEZ

La influencer estaba en su salón de belleza, cuando un sujeto llegó a entregarle algo, pero le disparó. Todo quedó grabado en una transmisión en vivo por TikTok. La investigación continúa.

valeria-marquez-1200x675.jpg

Valeria Márquez perdió la vida a los 23 años por un ataque directo

INSTAGRAM

EN AGOSTO MURIÓ XAVA DRAGO - El vocalista de Coda murió el 21 de agosto a los 56 años tras luchar contra cáncer de estómago. Su muerte impactó a la comunidad del rock mexicano.

EN SEPTIEMBRE

GIORGIO ARMANI - El icónico diseñador italiano falleció el 4 de septiembre a los 91 años en Milán, Italia, debido a una insuficiencia hepática, tras haber luchado contra una infección pulmonar.
ROBERT REDFORD - El famoso actor y director estadounidense falleció el 16 de septiembre mientras dormía en su casa de Sundance, Utah, a los 89 años.
DÉBORA ESTRELLA - La conductora de Telediario y Multimedios murió el 20 de septiembre en un accidente aéreo en García, Nuevo León. La autopsia del piloto dio positiva a alcohol y marihuana.

deborah estrella.jpg

La conductora tuvo una muerte trágica

Instagram

EN OCTUBRE

ALICIA BONET - La actriz de cine murió el 26 de octubre a los 78 años, recordada por su papel en la película ‘Hasta el viento tiene miedo’.
MANUEL LAPUENTE - El exdirector de la Selección Mexicana murió el 25 de octubre a los 81 años por complicaciones de neumonía.
FEDE DORCAZ - El modelo y cantante fue asesinado el 9 de octubre mientras manejaba en el Periférico Sur de CDMX, en un intento de asalto. Tenía 29 años.

EN NOVIEMBRE

HÉCTOR TERRONES - El diseñador de modas mexicano conocido por sus confecciones para las celebridades falleció el 1 de noviembre a los 58 años a causa de un infarto fulminante.
CONRADO OSORIO - El actor, murió el 27 de noviembre de 2025 a los 49 años. Su fallecimiento generó conmoción y algunos rumores en redes sociales respecto a su lugar de nacimiento (colombiano o ecuatoriano).

GABRIELA MICHEL - La actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez falleció el 25 de noviembre a los 65 años.

EN DICIEMBRE

EDUARDO MANZANO - El querido Polivoz falleció el 4 de diciembre a los 87 años a causa de un paro cardiorespiratorio.

