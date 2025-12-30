Suscríbete
Galilea Montijo y su ritual infalible con lentejas para asegurar un Año Nuevo repleto de fortuna

Cada año seguimos el consejo de Gali...

Diciembre 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
galilea-montijo-ritual-lentejas-ano-nuevo.jpg

Galilea Montijo y su ritual de las lentejas en Año Nuevo

Unicable

Ya es un clásico seguir el ritual de Galilea Montijo con el que atrae la abundancia cada año y para 2026, lo volveremos a hacer. ¿En qué consiste el infalible ritual?

Tal como la conductora ha comentado en distintos programas, como en ‘Netas Divinas’, cada año sigue religiosamente esta técnica para atraer la abundancia a su vida: arrojarse encima lentejas mientras decreta pensamientos positivos.

El ritual de lentejas que sigue Galilea Montijo no solo es para dinero

Para asegurarse de que año con año no le falten las oportunidades, la conductora de “La Casa de los Famosos México sigue este método muy efectivo para atraer la abundancia a su bolsillo. Al llegar la media noche y despedir el Año Viejo, prepara una bolsa llena de lentejas.

Religiosamente, cada 31 de diciembre, “a donde quiera que voy, me han visto como loca, me ha tocado en países y lugares aventar las lentejas, pero yo las cargo”, dijo en Netas Divinas.

Al comenzar el año, únicamente hay que tomar un poco de lentejas y lanzarlas hacia arriba para que caigan encima de la persona que las arroja. Todo mientras se visualiza un futuro próspero y lleno de abundancia.

“Hay que pensar en la abundancia, mucha abundancia en todos los sentidos... Sí de dinero, pero de salud, de trabajo bien pagado”, recomendó Galilea.

"(Hay que pensar en) Mucho trabajo bien pagado, mucha salud, mucha abundancia de amor, amigos, familia, alegría”.

Una vez en el piso, se deben recoger las lentejas y guardarlas en una bolsita. Luego hay que ponerlas en un saquito, dentro de la cartera para traerlas todo el año.

“El año siguiente vuelven a hacer lo mismo y tiran esas. Acuérdense de mí cuando llegue la lana”, dijo Galilea Montijo que cada año recomienda el ritual de las lentejas que le ha traído tanta abundancia.

Galilea Montijo Año Nuevo rituales
