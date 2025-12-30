Suscríbete
Famosos

A Florinda Meza le cortaron un pedazo de oreja para inyectarle células madre

La productora indicó que se ha sometido a diversos procedimientos para ayudar a su salud.

Diciembre 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza.jpg

Florinda Meza ha recurrido a inyecciones de células madre.

“Me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos”.

Muchos son los famosos que recurren a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia, retrasar el envejecimiento o ayudar a la salud. En el mundo de la belleza existen procedimientos de todo tipo, aunque algunos llaman la atención por su grado de complejidad.

Lo revelado por Florinda Meza es uno de los ejemplos que asombran, pues para inyectarle sus propias células madre tuvieron que cortarle parte de la oreja.

La actriz y productora ofreció una entrevista para ‘De Primera Mano’ donde describió cómo fue el tratamiento y aunque tuvo beneficios y ya debería darle continuidad a la aplicación, lo ha dejado de lado por lo doloroso que resulta.

“Me han puesto mil piquetes, lo que más detesté fue algo que me dicen que es súper útil. Ni siquiera me atrevo, ya debería ponérmelo otra vez. Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para lo de las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos, que ya pasaron casi tres años y me dijeron ‘tienes que hacerlo cada año’”, indicó.

Meza continuó revelando las molestias que experimentó y que “yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no me hubieran picado”.

Sin embargo, destaca que cree en los efectos positivos de las células madre, aunque no regresó a sus aplicaciones anuales. “Y también (creo que funciona) el tratamiento intravenoso y nasal de las células madre para la salud tomadas de la misma grasa de mi cuerpo”.

Te puede interesar:
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán

Y aunque ‘Doña Florinda’ no volvió a sus tratamientos celulares sí buscó alternativas para conservar la salud y para retrasar el envejecimiento.

“Ahorita me hicieron algo que es de vitaminas y colágeno para mi piel, y lo aguanto muy bien porque eran unos piquetitos suaves. Lo que no me gustó es que me dejaron zonas rojas de la cara”, finalizó la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
candela-sanz.jpg
Famosos
Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su romance: ¿Por qué se acabó ‘la tortura’?
Diciembre 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
capi-familiar-.jpg
Famosos
Difunden supuesta causa de muerte de Nataly Montserrat, prima de la esposa de ‘El Capi’ Pérez
Diciembre 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
claudia-martin-carlos-said-dulce-espera-1.jpg
Famosos
¡Claudia Martín y Carlos Said ya son papás! Máximo nació y fue su “mejor regalo de Navidad”
Diciembre 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninon sevilla.jpg
Famosos
A 10 años de la muerte de Ninón Sevilla recordamos cómo aprendió a ser cabaretera en la zona roja de la CDMX
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
juan-pedro-franci.jpg
Viral
Murió Juan Pedro Franco a los 41 años de edad: fue el mexicano más obeso del mundo con casi 600 kilos
Descanse en paz.
Diciembre 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Olivia-Collins.jpg
Famosos
Olivia Collins aprendió a leer los labios tras quedar sorda: “He tenido que adaptarme”
La actriz de telenovelas reveló cómo se ha tenido que ajustar al trabajo.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría.jpg
Famosos
¿Mariana Echeverría toma venganza tras su salida de ‘Me Caigo de Risa’?; revela secretos del programa
La conductora confesó de donde se toman actividades de la emisión.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yordi-Rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado despide a colaboradora que le gustaba por miedo a SERLE INFIEL a su esposa
El conductor contó cómo puso un alto a sus emociones tras conocer a una joven que le atrajo físicamente.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez