A Florinda Meza le cortaron un pedazo de oreja para inyectarle células madre

“Me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos”.

Muchos son los famosos que recurren a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia, retrasar el envejecimiento o ayudar a la salud. En el mundo de la belleza existen procedimientos de todo tipo, aunque algunos llaman la atención por su grado de complejidad.

Lo revelado por Florinda Meza es uno de los ejemplos que asombran, pues para inyectarle sus propias células madre tuvieron que cortarle parte de la oreja.

La actriz y productora ofreció una entrevista para ‘De Primera Mano’ donde describió cómo fue el tratamiento y aunque tuvo beneficios y ya debería darle continuidad a la aplicación, lo ha dejado de lado por lo doloroso que resulta.

“Me han puesto mil piquetes, lo que más detesté fue algo que me dicen que es súper útil. Ni siquiera me atrevo, ya debería ponérmelo otra vez. Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para lo de las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos, que ya pasaron casi tres años y me dijeron ‘tienes que hacerlo cada año’”, indicó.

Meza continuó revelando las molestias que experimentó y que “yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no me hubieran picado”.

Sin embargo, destaca que cree en los efectos positivos de las células madre, aunque no regresó a sus aplicaciones anuales. “Y también (creo que funciona) el tratamiento intravenoso y nasal de las células madre para la salud tomadas de la misma grasa de mi cuerpo”.

Y aunque ‘Doña Florinda’ no volvió a sus tratamientos celulares sí buscó alternativas para conservar la salud y para retrasar el envejecimiento.