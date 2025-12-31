Aislinn Derbez y la sentida carta para despedir a su mamá en pleno duelo: “Te dejo ir con amor y perdón”

Gabriela Michel, la actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, falleció el 25 de noviembre a los 65 años.

Su ausencia deja un vacío irreparable en la vida de sus seres queridos, y con la primera Navidad sin ella, las reflexiones no faltaron.

Este martes 30 de diciembre, Aislinn Derbez compartió una carta abierta para despedir a su madre, en la que reflexionó sobre el amor, el perdón y la aceptación.

Aquí está el texto íntegro:

“Mamá.. Tal vez algún día me atreva a hablar más de nosotras… creo que aún no es ese momento.

Sin duda la relación más compleja de mi vida. Una en la que aprendí a quebrarme y a reconstruirme tantas veces hasta convertirme en quien soy hoy.

La manera en la que enfrento la vida,

la incansable curiosidad por entender el mundo y a las personas,

la profundidad con la que siento,

la fuerza con la que camino,

la intensidad con la que vivo,

nacieron también de ahí,

de una historia imperfecta que me enseñó a sostenerme, a cuidarme, a conocerme y a buscar infinidad de herramientas, las cuales hoy me apasiona compartir para que otros puedan atravesar sus dolores más acompañados.

Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba.

Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue.

Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección.

Te dejo ir con amor.

Con perdón.

Con compasión.

Y con profunda aceptación y gratitud.

Deseo que tu siguiente vida sea más suave,

menos caótica y sobre todo más amorosa contigo misma.

Que ahí sí puedas cumplir todos esos sueños que se quedaron esperando.

Te amo por siempre mamá”.

Aislinn Derbez y Gabriela Michel Archivo.

Se trata de la primera vez que Aislinn Derbez se expresa abiertamente sobre su pérdida, pues ha preferido la discreción en un momento tan doloroso.