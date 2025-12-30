Como a Rocío Sánchez Azuara a ‘Lupita TikTok’ LE ROBAN “lujoso” bolso en centro comercial

Hace unos meses, la conductora Rocío Sánchez Azuara dio a conocer que mientras hacía varias compras en un centro comercial de la Ciudad de México, le robaron un lujoso bolso que acababa de comprar. Aunque el aparente hurto no fue más que un malentendido, cuando otro cliente se llevó su accesorio sin querer, la presentadora pudo recuperar su bolso.

Un caso similar vive la creadora de contenido conocida como ‘Lupita TikTok’, y lo denunció públicamente.

La joven regia indicó que mientras se encontraba en una plaza comercial le robaron su bolsa y pidió a sus seguidores ayuda para intentar recuperarlo.

De acuerdo con su testimonio, Lupita explicó que el accesorio es de le marca ‘Coach’ y tiene un valor aproximado a los 12 mil pesos. Aunque el monto llamó la atención de sus seguidores, la tiktoker dice que su principal interés es recuperarlo por el valor sentimental que tiene para ella.

‘Lupita TikTok’ compartió que estaba de visita en el centro comercial Paseo La Fe, en Monterrey, cuando ingresó a una tienda Mac Store para revisar algunos productos electrónicos y fue en ese momento cuando perdió de vista su bolso.

La creadora de contenido aclaró que no sufrió un asalto violento sino que fue un descuido que alguien aprovechó para tomar su bolsa sin que ella lo notara.

Al salir de la tienda, Lupita se dio cuenta de que ya no llevaba consigo su pertenencia, por lo que regresó a revisar el área y preguntó a los trabajadores del lugar, pero no tuvo respuestas favorables. Por ello, decidió denunciar el hecho en sus redes sociales para pedir ayuda de sus seguidores.

Para facilitar la identificación del bolso, la tiktoker compartió una fotografía.

Trascendió que hace un par de horas un hombre identificado como Oswaldo Alvarez buscó a la creadora de contenido para decirle que había hallado su accesorio perdido.

“Hola yo tengo la bolsa lo encontré tirado en el piso”, decía el mensaje que llegó al perfil de ‘Lupita TikTok’, sin embargo, ella le respondió que era un “mentiroso”, y aunque él le juró que era real, le pidió dinero a cambio. “Sólo que no me muevo si no me das anticipo”.

Finalmente, Lupita confirmó que ya le habían regresado su bolso y compartió la foto de la conversación con la canción ‘Mentiroso’ de Olga Tañón.

