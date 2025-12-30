Alejandra Ávalos confiesa que se inyecta colágeno y bótox para un padecimiento que la aqueja

“También nos ponemos colágeno en el músculo macetero”.

En un reciente encuentro con la prensa, la actriz y cantante Alejandra Ávalos, reveló que utiliza colágeno y bótox de forma regular para mejorar su aspecto, pero también por un padecimiento que la aqueja.

“Todo lo que ayude a mejorar tu imagen es válido. Nosotros sabemos que no hay nada mejor que dos cosas en la vida de una mujer que es el colágeno y el bótox… hay también aplicaciones médicas que pueden coadyuvar con la inyección”, expresó Ávalos.

Y añadió que “los que sufrimos de bruxismo, que es que aprietas demasiado (la mandíbula) también nos ponemos colágeno en el músculo macetero, hay ciertas cosas que el bótox ayuda y si se trata de mantener la piel con menos arrugas, es una terapia de prevención”.

Alejandra asegura que también utiliza una guarda, el aparato que refuerza la posición de los dientes luego de un tratamiento dental, aunque no deja de lado las inyecciones de bótox, pese a las molestias que genera.

“Sí duele porque son inyeccioncitas con una agujita de insulina, pero son muchas… y cada dos centímetros (se colocan), pero es muy efectivo y hay mucha gente que lo aplica”, indicó.

La intérprete de ‘Amor fascíname’ se dice afortunada porque aún no tiene surcos en la piel del rostro. “Yo todavía no tengo arrugas, entonces todavía no me pongo en el área de los ojos”, dijo.