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Telenovelas

El día que Héctor Suárez Gomís abandonó una telenovela: “Me engañaron”

Luego de haber cautivado al público con su personaje de El Tacubayo, su siguiente personaje fue una decepción para él

Marzo 25, 2026 • 
Alejandro Flores
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Héctor Suárez en “Preciosa” (izquierda) y en “Salud, dinero y amor” (derecha)

Hemeroteca TVyNovelas y TLnovelas

Hacia fines de los años 90, Héctor Suárez Gomís tuvo un momento de éxito en las telenovelas mexicanas.

Con el personaje de “El Tacubayo” en el melodrama “Salud, dinero y amor” logró clavarse en el imaginario popular como un actor de carácter, ideal para este tipo de roles callejeros y maliciosos, capaces de casi cualquier cosa para sobrevivir en la cárcel.
Su siguiente telenovela parecía un paso seguro para continuar con ese éxito: se llamaba “El Pantera” y se insertó como el villano de “Preciosa”, telenovela protagonizada por Irán Castillo y Mauricio Islas, que se desarrollaba dentro de un circo y estaba dirigida al público infantil.
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Para Héctor Suárez, son embargo, la telenovela y el personaje fueron una decepción. Así se lo dijo a TVyNovelas cuando decidió abandonar el melodrama, luego de platicar con el productor Pedro Damián.

La verdadera historia de Suárez Gomís y su salida de “Preciosa”

Héctor Suárez Gomís dejó la telenovela “Preciosa” producida por Pedro Damián insatisfecho por falta de fuerza en su personaje, El Pantera, un villano que pasó desapercibido en la historia. Por lo menos así quedó consignado en las páginas de TVyNovelas en 1998.
Héctor acusó al escritor Alberto Gómez por haberle mentido al plantearle algo muy distinto a lo que en realidad sucedió.

“El escritor me dijo que iba a ser un personaje más fuerte que El Tacubayo, por eso bajé 10 kilos y me cambié de look, para que no se confundiera”, dijo el actor en referencia a su anterior personaje en la telenovela “Salud dinero y amor”.

Suárez Gómez habló en dos ocasiones con Alberto Gómez y este le prometió que iba a cambiar. Pero conforme avanzaba la historia el personaje iba en declive.

“Lo más fuerte que hizo El Pantera fue sacar una navaja y robar unas joyas. El escritor piensa que un villano es aquel que habla peyorativamente de los demás o que le habla agresivamente a su familia. El melodrama es la lucha del bien y el mal; y el mal gana toda la historia menos al final. El villano es aquella persona que provoca que le sucedan las cosas a los protagonistas y El Pantera no provocaba nada”, le dijo el actor a TVyNovelas.
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Suárez Gomís habló con el productor y le pidió que finalizara su personaje ya que era preferible un final digno.

“Pedro Damián se portó como un caballero y Gina Castro, productora asociada, es una dama. Si hay alguien que nos engañó fue el escritor”.

Héctor concluyó aceptando que él también tuvo la culpa: “La culpa es mía por haber creído en alguien que me falló; nunca hay que buscar culpables; siempre hay que tener los pantalones bien puestos y decir: yo tuve la culpa”.
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¿Qué dijo el escritor de las acusaciones de Suárez Gomís?

Por otra parte el escritor Alberto Gómez nos dio su versión acerca de este conflicto y también quedó registrado en TVyNovelas.

“Yo no le prometí nada pero los actores tienen el ego muy grande. Yo le dije que su personaje iba a tener mucha fuerza pero que no iba a ser como El Tacubayo. Era imposible porque la historia es muy blanca, es infantil y a mí me da miedo ensuciar la historia con sangre entiendo su punto de vista y lamento que salga porque es un excelente”

Héctor Suárez Gomís
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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