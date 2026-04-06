Así fue la pelea de Guy Ecker contra Humberto Zurita por culpa de una telenovela con Kate del Castillo

Humberto Zurita estaba seguro de que Guy Ecker sería el protagonista de “Azul Tequila”.

Su relación, sin embargo, no solamente se rompió en el plano laboral, sino que se convirtió en un pleito personal.

Zurita era en 1998 el productor estrella de TV Azteca junto con su esposa Christian Bach. Luego de años de ser protagonistas de telenovelas en Televisa, la pareja decidió aceptarla oferta de Azteca de mudarse para trabajar no solamente como actores, sino productores a partir de su empresa Zuba.

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El origen del problema entre Guy Ecker y Humberto Zurita

La primera de esas telenovelas fue “La Chacala”, que marcó un precedente como telenovela fantástica pero no tuvo el éxito esperado en rating.

El siguiente proyecto fue precisamente “Azul Tequila”, para la cual Zurita buscó a Guy Ecker, quien en ese momento era una estrella de las telenovelas a nivel Latinoamérica gracias a su personaje en “Café con aroma de mujer”.

Zurita aseguró incluso que Ecker llegó a hacer trabajo de mesa con los libretos de la telenovela. Pero en algún momento decidió retirarse del proyecto para firmar con Televisa como protagonista de La Mentira.

Zurita aseguró que Ecker no solamente se fue a Televisa sino que se llevó la historia de Azul Tequila para venderla ¡bajo el nombre de “La Mentira”!

La respuesta de Guy Ecker en TVyNovelas

En las páginas de TVyNovelas de 1998 quedó registro de la respuesta de Guy Ecker.

“Estoy harto de que me cuelguen milagritos. Eso es una mentira del señor Zurita”, dijo tajante el actor justamente días antes del estreno de La Mentira.

Aunque es cierto que ambas telenovelas suceden en un ambiente de tequila y agave, La Mentira es una adaptación de una historia original de Caridad Bravo Adams, mientras que Azul Tequila es un libreto original.

Guy Ecker decidió dar fin a la discusión con su declaración: