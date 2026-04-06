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Telenovelas

Así fue la pelea de Guy Ecker contra Humberto Zurita por culpa de una telenovela con Kate del Castillo

El actor brasileño llegó a México luego de protagonizar “Café con aroma de mujer” en Colombia

Abril 05, 2026 • 
Alejandro Flores
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Fotografía de Guy Ecker en locación de “La Mentira” y en la presentación de la misma (círculo)

Hemeroteca TVyNovelas

Humberto Zurita estaba seguro de que Guy Ecker sería el protagonista de “Azul Tequila”.

Su relación, sin embargo, no solamente se rompió en el plano laboral, sino que se convirtió en un pleito personal.
Zurita era en 1998 el productor estrella de TV Azteca junto con su esposa Christian Bach. Luego de años de ser protagonistas de telenovelas en Televisa, la pareja decidió aceptarla oferta de Azteca de mudarse para trabajar no solamente como actores, sino productores a partir de su empresa Zuba.
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El origen del problema entre Guy Ecker y Humberto Zurita

La primera de esas telenovelas fue “La Chacala”, que marcó un precedente como telenovela fantástica pero no tuvo el éxito esperado en rating.

Detrás del Supernova Génesis 2026

Todo sobre las rivalidades de las peleas del Supernova Génesis

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Alejandro Flores

El siguiente proyecto fue precisamente “Azul Tequila”, para la cual Zurita buscó a Guy Ecker, quien en ese momento era una estrella de las telenovelas a nivel Latinoamérica gracias a su personaje en “Café con aroma de mujer”.
Zurita aseguró incluso que Ecker llegó a hacer trabajo de mesa con los libretos de la telenovela. Pero en algún momento decidió retirarse del proyecto para firmar con Televisa como protagonista de La Mentira.

Zurita aseguró que Ecker no solamente se fue a Televisa sino que se llevó la historia de Azul Tequila para venderla ¡bajo el nombre de “La Mentira”!

La respuesta de Guy Ecker en TVyNovelas

En las páginas de TVyNovelas de 1998 quedó registro de la respuesta de Guy Ecker.

“Estoy harto de que me cuelguen milagritos. Eso es una mentira del señor Zurita”, dijo tajante el actor justamente días antes del estreno de La Mentira.

Aunque es cierto que ambas telenovelas suceden en un ambiente de tequila y agave, La Mentira es una adaptación de una historia original de Caridad Bravo Adams, mientras que Azul Tequila es un libreto original.

Guy Ecker decidió dar fin a la discusión con su declaración:

“Lo de Zurita es falta de profesionalismo y ganas de hacerse publicidad. Esta historia es totalmente distinta”.

telenovelas Guy Ecker Humberto Zurita
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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