Actriz de ‘Viva los niños’ revela SECRETO mejor guardado por 24 años, ¿era real la torta de ‘Polita’?

“‘Polita’ fue un personaje demasiado icónico en cómo se vestía, en cómo hablaba, en cómo se expresaba, en lo que comía”.

‘¡Vivan los niños¡’ fue una telenovela infantil que produjo el fallecido Nicandro Díaz y que se transmitió entre el año 2002 y 2003. El proyecto era el remake de la exitosa ‘Carrusel’, de 1989, basada a su vez en las argentinas ‘Señorita maestra’ y ‘Jacinta Pichimahuida’.

Dentro de su elenco destacaban Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo, además de los niños Daniela Aedo, Danna Paola, Valentina Cuenca, Óscar Alberto López, Christian Stanley, Ana Paulina Cáceres, Natalia Juárez, entre otros.

La trama seguía a los alumnos del segundo grado de la primaria ‘Patria Unida’ y a su profesora, ‘Lupita Gómez’, una maestra cercana y comprensiva a sus estudiantes.

Dentro de los chicos actores, uno de los personajes que se ganó el corazón del público era el interpretado por Ana Paulina Cáceres, ‘Polita’, una simpática, regordeta y muy comelona.

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Recientemente, Cáceres ofreció una charla para ‘Destinos Podcast’, donde habló con mucha nostalgia de ‘Polita’ y lo que significó en su vida.

“Yo te lo juro que amé ‘¡Viva los niños!’ y amé ‘Polita’ porque fue un personaje demasiado icónico en cómo se vestía, en cómo hablaba, en cómo se expresaba, en lo que comía”, dijo la joven actriz.

Sin embargo, había un elemento que utilizaba ‘Polita’ y que tenía en vilo a sus seguidores, sobre todo por su autenticidad. Y es que durante muchos años, los espectadores se preguntaron si la enorme torta que se comía la niña en el recreo era real.

“La torta de ‘¡Viva los niños!’, señores, era 100% real, cero fake. Sí, era 100% real”, afirmó la actriz.

Y de acuerdo a sus recuerdos, indicó desconocer si la producción encargaba la torta a una panadería o la preparaban dentro de las instalaciones de Televisa, pero insistió en que el alimento estaba hecho con todos los ingredientes típicos: jamón, queso, mayonesa y pan, en una proporción monumental.

Ana Paulina relató cómo la torta era protagonista de muchas escenas, particularmente durante los recesos de clases.

“La escena empezaba con: ‘Es el inicio del recreo’. Entonces, pues la torta está completa. Ya pasaron varios recreos más y ya esa torta ya iba a la mitad, ¿qué crees que pasaba con la torta? Los técnicos le entraban, pero con todo a la torta”, mencionó Cáceres.

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Esta dinámica se repitió en innumerables momentos, llegando a incluir pasteles, donas o paletas gigantes que, de acuerdo al relato, hacían más divertidas las grabaciones.

La joven actriz también recordó el impacto visual y emocional que tenía el set para ella: “Yo no sé si recuerdan el inicio de la novela, o sea, la casa, por Dios, corazones por todas partes. Mi mamá igual vestida de rojo, de la punta, de... Sí, todo, el coche, la casa, no, no, no”, finalizó.