¿Maldición o destino? La dramática vida del actor que interpretó dos veces a Jesús en el cine

“Toda mi vida fui actor”, solía decir Claudio Brook cuando tenía que explicar su destino en el cine, el teatro y la televisión.

De esa manera daba una idea de lo profunda que era su amor por la actuación.

Brook comenzó a hacer teatro desde adolescente en la escuela a la que iba. Y cuando estudiaba contaduría conoció al legendario Carlos Ancira, quien en esa época estudia en Bellas Artes con José Solé.

“Un día me invitó a estudiar teatro con ellos y así empecé a meterme”.

TE RECOMENDAMOS: Alicia Bonet: la tragedia detrás de sus tórridos matrimonios con Juan Ferrara y Claudio Brook

La exitosa carrera de Claudio Brook

Claudio Brook tuvo un momento de mucho brillo en su carrera en cine cuando protagonizó “El ángel exterminador”, película de Luis Buñuel.

Repetiría esa dupla años más tarde en “Simón del desierto”, película en la que por primera vez interpretó a Jesús.

Se trata, en realidad, de una alegoría, una libre interpretación del personaje bíblico que se enfrenta a satanás, interpretado por la sensual Silvia Pinal.

En 1970, el productor Miguel Zacarías lo llamó para interpretar a Jesús en su trilogía que narra, con apego a los evangelios canónicos, la vida del Mesías desde que es un niño.

Brook se convirtió entonces en una referencia de la imagen de Jesús en el cine mexicano, ya que se debe tomar en cuenta que desde entonces no se ha vuelto a producir una película mexicana sobre la vida de Jesús.

La etapa final de la vida de Claudio Brook

En la década de los 90, Claudio Brook comenzó a tener complicaciones en su vida. Mientras actuaba un personaje trágico en la telenovela “Teresa”, junto a Salma Hayek, recibió el diagnóstico de cáncer de estómago.

Sin dinero suficiente para pagar un tratamiento durante los cuatro años que estuvo enfermo, su vida se hizo un calvario que vivió junto a su última esposa, Alicia Bonet.

Brook aceptó trabajos mediocres en los que difícilmente podía mostrar sus capacidades de actor.

NO TE PIERDAS: Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?

En 1995, ya estando muy enfermo, todavía alcanzó a trabajar en la telenovela “Retrato de familia”.

Su personaje era el del padre del protagonista, don Gabino, un hombre que trabajaba en un rancho y apenas ganaba dinero para subsistir.

Brook ya solamente alcanzó a grabar unos cuántos capítulos: la enfermedad no le dio más tiempo y murió en 1995, antes del estreno de la telenovela.

Su personaje quedó inconcluso pero sus escenas fueron incluidas y después de eso, los personajes se referían a él como un hombre con demasiado trabajo.