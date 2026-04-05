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Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?

La frase se ha vuelto un meme obligatorio para todos los turistas fans de Thalía

Abril 04, 2026 • 
Alejandro Flores
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Tommy y Thalía, 26 años después de su boda

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La boda de Thalía en la catedral de San Patricio, en Nueva York, se ha convertido en un momento emblemático de la cultura popular latinoamericana.

La boda sucedió en el año 2000 y desde entonces, turistas de muchos países latinoamericanos tienen como consigna caminar frente a la iglesia y grabarse en video mientras dicen: “Ahí se casó Thalía”.
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La cantante y actriz atravesaba en aquella época uno de sus momentos de mayor popularidad y éxito gracias a sus trilogía de las Marías, telenovelas en las que interpretó, con ligeras variantes de ubicación y galán, la historia de la cenicienta que pasa de la pobreza a la riqueza mientras busca (y pierde) al amor de su vida.

Tommy Mottola no se resiste al meme

El 2 de diciembre de 2000, su boda con el ejecutivo Tommy Mottola, uno de los más importantes empresarios de la industria musical en Estados Unidos, se convirtió en un suceso: su vestido fue espectacular, los invitados incluyeron a Michael Jackson, y los alrededores de la catedral se llenaron de fans.
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De modo que conocer el lugar donde se casó Thalía y dejar registro de ello en video es un punto turístico tan trascendental como lo es el edificio Dakota para los fans de John Lennon o Strawberry Fields para los seguidores de The Beatles.

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Y esta vez fueron Tommy y Thalía los que caminaron frente a la iglesia y grabaron un divertido video en el que se escucha una voz en off que dice: “No lo digas, no lo digas, no lo digas”.

Pero es finalmente Mottola quien voltea a la cámara y dice la frase:
“Ahí se casó Thalía”.

Thalía Tommy Mottola
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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