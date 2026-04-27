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Supuesta amante de Nodal asegura que no lo ve desde el Día del Amor

La influencer, sin embargo, ha sido acusada de manipular fotos y videos para hacer creer que tiene un romance con al cantante

Abril 26, 2026 • 
Alejandro Flores
novia nodal.jpg

Iveeth ha compartido fotos, videos y hasta audios

TikTok

La influencer identificada como Iveethz en TikTok ha sembrado la duda sobre un supuesto romance con Christian Nodal.

A través de audios, fotografías y videos, supuestamente muestra detalles de la relación que mantiene con el cantante desde hace varios meses.
Algunos fans de Ángela y Nodal la acusan de manipular ese material para simular la relación pero otros usuarios creen que es real.
Nodal y Ángela acaban de salir de una polémica luego de la publicación de “Un vals”, el video musical en el que aparece una actriz con rasgos, look y físico muy parecidos al de Cazzu (ex pareja de Nodal) y de la propia Ángela.
El escándalo generó versiones de una posible crisis de pareja entre los cantantes, quienes supuestamente habrían peleado, cancelado la boda religiosa (planeada para mayo) y separarse durante un tiempo.

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Alejandro Flores

Este fin de semana, sin embargo, decidieron reaparecer en redes sociales con videos y fotos poco usuales en ellos: se mostraron en su rancho de Zacatecas, disfrutando de su casa, sus caballos y sus atardeceres en compañía de su fiel amigo Kunno.

La versión de Iveeth, supusta amante de Nodal

Esta situación pone en duda la versión de Ivethz que proclama tener una relación extramarital con Nodal.
No obstante, ella defiende su relato incluso ante sus seguidores que le hacen comentarios en sus publicaciones.

nodal amante.jpg

Mensajes sospechosos

TikTok

En uno de ellos, la influencer asegura que el video que ha circulado en redes sociales donde supuestamente se le ve en compañía de alguien que parece ser Nodal, es un video viejo.

Y aclara: “Ese video es del año pasado. Yo no veo a Nodal desde hace dos meses”.

La polémica aumenta porque algunos seguidores de Ángela Aguilar han detectado que Iveeth ha modificado algunas fotos de otros influencers para hacer parecer que son encuentros con Nodal.

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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