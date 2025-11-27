Suscríbete
El Chapulín Colorado tendrá esposa e hijos; así será la caricatura de HBO

El personaje creado por Roberto Gómez Bolaños tendrá una transformación radical

Noviembre 26, 2025 • 
Alejandro Flores
chapulin colorado.jpg

El nuevo Chapulín Colorado

Captura HBO

“Su padre es el héroe más importante del mundo”, dice la Mamá Colorado.

¿Y quién es ese padre que al mismo tiempo es héroe y es más noble que una lechuga?
Pues ¡el Chapulín Colorado!
Sí, el personaje que nació de la imaginación de Roberto Gómez Bolaños ahora tiene familia. Este será el tercer producto del Chespiritoverso, saga que comenzó con la bioserie de Gómez Bolaños, seguirá con la serie derivada de Don Ramón, y culminará con el nuevo Chapulín Colorado.
En colaboración con Cartoon Network, el nuevo Chapulín Colorado tiene una hija adolescente y un hijo menor, quienes, según se puede ver en el tráiler publicado por la plataforma, lo adoran.

Con una estética alejada del Chapulín Colorado animado anterior producido por Anima Studios y que actualmente se puede ver en ViX, la serie de HBO y Cartoon Network pone al Chapulín Colorado no sólo en condiciones de luchar contra villanos, también de resolver asuntos familiares.

¿Quién es la nueva familia del Chapulín Colorado?

La plataforma anunció este martes de manera oficial el estreno de la serie

"¡El Chapulín Colorado, está de vuelta y no viene solo! Conoce a Los Colorado, una familia que viene a salvarnos con mucha astucia”.

Los Colorado son su esposa, su hijo pequeño y su hija adolescente.

chapulin colorado.png

El Chapulín y su esposa

Captura HBO

La idea de un súper héroe un poco torpe pero de corazón noble surgió, de acuerdo con lo que se cuenta en su bioserie, durante una noche en la que sus hijos estaban asustados por unos ruidos extraños dentro de la casa en la que vivían.
El comediante se dio cuenta entonces que no hacía falta tener súper poderes para salvar a sus seres queridos de alguna amenaza.
En la construcción física del personaje, su primera esposa Graciela Fernández tuvo mucho que ver ya que fue ella la que confeccionó el traje que sería su característica insignia.

El Chapulín Colorado roberto gómez bolaños HBO Max
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
