Guillermo del Toro se quiebra al anunciar la muerte de su hermano en plena entrega de premios

“Perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”.

El talentoso y querido cineasta Guillermo del Toro, vivió una de las noches más emotivas de su carrera, pues durante la entrega de los Premios de Cine de Palm Spring, anunció la muerte de su hermano.

Del Toro confesó que, tanto él como su familia, atravesaban por un duro momento.

Entre aplausos, Guillermo subió al escenario para recibir el Visionary Award y, ahí, aprovechó su discurso para hablar de su reciente pérdida: “Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí”, dijo conmovido.

El cineasta evitó dar detalles sobre el fallecimiento, indicó ‘The Hollywood Reporter’, sin embargo, sí decidió asistir al evento porque la cinta está estrechamente relacionada con lo que vive, pues habla del duelo y la transformación:

“La película habla de una condición puramente humana; eso lo demuestra la última parte de la película, que dice que el corazón puede romperse, pero lo roto sigue vivo. Incluso un corazón roto bombea la sangre y te impulsa a seguir adelante”, expresó.

Durante la ceremonia, el ganador del Oscar estuvo acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de ‘Frankenstein’. Del Toro no pasó por la alfombra roja y adelantó que podría ausentarse de algunos eventos durante la temporada de premios.