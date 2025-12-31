Juan Gabriel derrota en los cines mexicanos durante 2025 ¡a Taylor Swift!

El intérprete de ‘Hasta que te conocí’ superó a títulos como ‘Demon Slayer: el tren infinito la película’, ‘Zoopocalipsis’ y ‘Presencia’.

Durante los doce meses del 2025, los conciertos y documentales de cantantes fueron ganando espacios en los cines y trabajaron en sus estrategias para ganar seguidores y atraer a más público, sin embargo hay un rey indiscutible que no pasa de moda.

Este 2025, Juan Gabriel demostró que sigue siendo el número uno, pues pese a cumplir nueve años de fallecido, sus seguidores lo siguen colocando encima de cualquier rival.

Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en mayo, Cinemex colocó en sus pantallas el concierto ‘Mis 40 en Bellas Artes’, show que data de 2013 y, durante la semana que se proyectó, se contabilizaron 250 mil boletos vendidos, muy por encima de su más próxima competidora.

Con esa cifra, el intérprete de ‘Hasta que te conocí’ y ‘Así fue’, superó a títulos como ‘Demon Slayer: el tren infinito la película’, ‘Zoopocalipsis’ y ‘Presencia’.

Detrás de ‘El Divo de Juárez’, el segundo sitio para cantantes en cines sería para Taylor Swift, quien llegó con su ’The Official Release Party of a Showgirl’, el cual registró 211 mil asistentes.

La misma Taylor impulsó su película a través de sus redes sociales con su “dancing is opcional but very much encouraged” (“bailar es opcional, pero muy recomendable”, pues sólo tendría tres días de funciones.

‘The Official Release Party of a Showgirl’ fue la presentación oficial de su nuevo álbum, en el que sus fans cantaron con ella y vieron, entre otras cosas, cómo se realizó el videoclip.

¿Está en peligro el lugar de Taylor Swift?

La respuesta de sus más fervientes seguidores dirían que no, pero los números indican que una mexicana estuvo a punto de alcanzarla: Kenia Os.

La mazatleca arribó con ‘Kenia Os: La OG’, un documental que explora su trayectoria como empresaria y cantante, que rebasó los 210 mil boletos adquiridos, es decir, mil butacas abajo que la intérprete estadounidense.

La película también tuvo su soundtrack en digital y llegó después en exclusiva a la plataforma de Disney+, con todo lo que significa tener como apoyo a la empresa del Mickey Mouse.

