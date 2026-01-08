Suscríbete
La película más vista en ViX desde 2023 es una comedia con Ludwika Paleta y tendrá segunda parte

Lo que comenzó como un “proyecto pequeño” se convirtió en un fenómeno en ViX

Enero 07, 2026 • 
Alejandro Flores
ludwika paleta.jpg

Ludwika Paleta en la segunda parte que se estrena en febrero

ViX

Dice Juanpa Zurita que se pensó como una “proyecto pequeño”.

Es decir, sin más aspiraciones que proyectarse directamente en streaming a través de la plataforma de ViX, que fue también la productora de la película.
“La terminamos, la estrenamos y yo seguí con mi vida”. dice Juanpa al describir el fenómeno en el que se ha convertido.
Porque al cabo de los meses y los años, aquel “proyecto pequeño”, se ha convertido en la película que más tiempo ha estado en el top ten de lo más visto en ViX.
De hecho, comenzó este 2026 como la película más vista, superada solo por telenovelas y series como “Doménica Montero” y “El señor de los cielos”.

A partir de este éxito es que Zurita pensó en hacer una segunda parte. ¿De qué película se trata?
Hablamos de "¿Quieres ser mi novia?”, una comedia romántica en la que Ludwika Paleta interpreta a una mujer que, desesperada, recurre a una idea disparatada para salir de un compromiso en el que la presión familiar y social amenazan con perturbar su vida.

La sinopsis de ViX describe:

“Lu, una mujer cuarentona, le pide a su vecino que odia hacerse pasar por su hijo de 19 años un fin de semana para conseguir un trabajo, que le hará regresar a su vida anterior”.

TE RECOMENDAMOS: 11 cosas que, probablemente, no sabías de Ludwika Paleta

Lo que sabemos de la segunda parte

A cuatro años de aquel “proyecto pequeño”, Zurita logró convencer a la directora Ihtzi Hurtado de levantar una seguinda parte.
Ahora se llamará "¿Quieres ser mi novia?” y retoma a los personajes ahora ya como pareja de enamorados que gozan del placer del amor físico pero se enfrentan al tabú de una sociedad que los prejuzga por la diferencia de edades.


Esta nueva entrega se estrenará en cines el próximo 14 de febrero y plantea un nuevo reto para Ludwika y Juanpa, ya que deberán comprobar que su éxito en ViX se repetirá en la pantalla grande.

juanpa zurita ludqwika paleta.jpg

En la primera parte fingían ser madre e hijo

ViX

A diferencia de la primera parte, ahora el drama se centra en Juanpa, quien se somete al juicio de sus padres ya que es incapaz de confesar que su novia tiene más de 40 años.

ludwika paleta Juanpa Zurita VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
