‘Don Ramón’ tendrá su propia serie; confirman que el ‘Chespiritoverso’ se expande

La plataforma HBO dio a conocer que tendrá su nueva producción inspirada en el personaje de ‘El Chavo del 8’.

Noviembre 26, 2025 • 
Ericka Rodríguez
‘Don Ramón’ tendrá su propia serie.

"¡Con permisito, llega ‘Don Ramón’!”.

Tras el éxito que alcanzó la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la plataforma de streaming HBO acaba de confirmar que ya trabajan en una nueva entrega, pero ahora inspirada en ‘Don Ramón’, el popular personaje de ‘El Chavo del 8’.

La confirmación llegó a través de las redes sociales: "¡Con permisito, llega ‘Don Ramón’! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de ‘El Chavo del Ocho’, muy pronto sólo en HBO Max”, dice el mensaje.

No se conocen más detalles sobre la futura serie del personaje interpretado por Ramón Valdés, sin embargo, hay rumores de que se tratará de un spin-off que dará continuación a ’Sin Querer Queriendo’.

Tampoco se tiene una fecha tentativa de estreno, sin embargo HBO adelantó que a lo largo del próximo 2026 comenzarán a revelan más datos alusivos al desarrollo y lanzamiento de la producción.

‘Don Ramón’, el más querido de ‘El Chavo del 8’

El personaje de Valdés se convirtió en una figura entrañable dentro de la televisión latinoamericana. Aquel papá soltero que enfrentó dificultades económicas se destacó por su humor espontáneo y su singular relación con ‘El Señor Barriga’ y ‘Doña Florinda’.

‘Don Ramón’ vivía en el departamento 72 junto a su hija ‘La Chilindrina’, y fue su sencillez lo que logró que varias generaciones conectaran con sus espectadores.

¿Por qué ‘Don Ramón’ era fundamental en el mundo de ‘Chespirito’?

Su participación en ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’ y ‘Los Caquitos’ fue determinante para estos programas, pues su estilo aportaba equilibrio entre la comedia física y el humor cotidiano, característico en las producciones de Roberto Gómez Bolaños.

Su permanencia en algunos de los episodios más vistos y su impacto en la construcción de ‘Don Ramón’ terminaron por convertirlo en un referente dentro del universo de ‘Chespirito’.

Incluso años después de su salida del programa, su ausencia fue ampliamente comentada por el público y reconocida por sus compañeros, quienes destacaron que su presencia definía parte del ritmo y la identidad de las producciones.

Don Ramón Ramón Valdés
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
