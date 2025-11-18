Suscríbete
Hollywood

Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler: Decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido

Descansen en paz.

Noviembre 18, 2025 • 
MrPepe Rivero
gemelas-kessler-.jpg

Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler

Getty Images

El medio del espectáculo está nuevamente de luto por el pacto cumplido por las gemelas Alice y Ellen Kessler, quienes decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido.

A lo largo de sus vidas, mantuvieron una relación muy cercana, desde su natal Nerchau, Alemania, sus estudios en ballet clásico y el inicio de sus carreras en Francia.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En la década de los años 60 su fama les permitió relacionarse con estrellas legendarias de la época, incluyendo a Frank Sinatra y Elvis Presley. Aparecieron en “The Ed Sullivan Show” y representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión en 1959.

Este martes 18 de noviembre, se dio a conocer que las hermanas Kessler murieron después de que solicitaron el suicidio asistido conjunto, según informó la organización defensora Sociedad Alemana para una Muerte Digna.

Durante su muerte, estuvieron presentes un médico y un abogado. En esta forma de muerte, el paciente se autoadministra el medicamento para fallecer sin dolor; lo que lo diferencia de la eutanasia.

Cabe mencionar que en Alemania es legal el suicidio asistido desde 2020 bajo ciertas circunstancias; los médicos pueden prescribir un medicamento letal.

¿Por qué quisieron morir las hermanas Kessler?

Las famosas gemelas simplemente “ya no querían vivir”, según medios europeos. Alice y Ellen Kessler tenían 89 años y decidieron la fecha de su muerte.

Las gemelas también decidieron que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello.

No estás sola, no estás solo. Si tienes pensamientos suicidas puedes comunicarte al *0311 o al 55 5658 1111 y solicita el servicio psicológico, vía telefonica o vía chat las 24 horas, los 365 días del año.

Si tienes una emergencia, comunícate inmediatamente marcando al 911 o al *765, SOS Mujeres.

Muerte Luto suicidio
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paris-Jackson.jpg
Hollywood
Hija de Michael Jackson muestra la perforación nasal que le dejó el consumo de drogas
Noviembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
joanna-vega-biestro-luto--.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro está de luto: Se enteró de la muerte de su padre en pleno programa de ‘Sale el sol’
Noviembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christopher-Scholtes.jpg
Viral
Aparece sin vida padre que iría a la cárcel por muerte de su hija de 2 años, tras olvidarla en el coche
Noviembre 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Belinda-Cher.jpg
Hollywood
¿Qué hacían juntas Belinda y Cher y por qué fue tan explosivo su encuentro?
Octubre 31, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
Acusan a Ricardo Peralta de comprar bots para que César Doroteo no fuera eliminado de ‘La Granja VIP’
Tras la eliminación de Manola Díez crecieron los señalamientos hacia el youtuber.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vanessa-hupenkothen.jpg
Famosos
Vanessa Huppenkothen volvió a Televisa y responde a ‘hater’ frontalmente: ¿Lo hizo por dinero?
La conductora vuelve a las filas de TUDN y se despide de ESPN.
Noviembre 17, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christian Nodal.jpg
Famosos
Christian Nodal debe presentarse para audiencia en el Reclusorio Oriente este 18 de noviembre
Si no asiste, podrían girar orden de aprehensión contra él y sus padres.
Noviembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas
IMELDA-GARZA-MARIBEL-.jpg
Famosos
Imelda Tuñón responsabiliza a Maribel Guardia por un “recuerdo traumático” de su hijo y revela algo
Imelda asegura que Maribel sabe lo que piensa su nieto de ella.
Noviembre 17, 2025
 · 
TVyNovelas