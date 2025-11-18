Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler: Decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido

El medio del espectáculo está nuevamente de luto por el pacto cumplido por las gemelas Alice y Ellen Kessler, quienes decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido.

A lo largo de sus vidas, mantuvieron una relación muy cercana, desde su natal Nerchau, Alemania, sus estudios en ballet clásico y el inicio de sus carreras en Francia.

En la década de los años 60 su fama les permitió relacionarse con estrellas legendarias de la época, incluyendo a Frank Sinatra y Elvis Presley. Aparecieron en “The Ed Sullivan Show” y representaron a Alemania en el Festival de Eurovisión en 1959.

Este martes 18 de noviembre, se dio a conocer que las hermanas Kessler murieron después de que solicitaron el suicidio asistido conjunto, según informó la organización defensora Sociedad Alemana para una Muerte Digna.

Durante su muerte, estuvieron presentes un médico y un abogado. En esta forma de muerte, el paciente se autoadministra el medicamento para fallecer sin dolor; lo que lo diferencia de la eutanasia.

Cabe mencionar que en Alemania es legal el suicidio asistido desde 2020 bajo ciertas circunstancias; los médicos pueden prescribir un medicamento letal.

¿Por qué quisieron morir las hermanas Kessler?

Las famosas gemelas simplemente “ya no querían vivir”, según medios europeos. Alice y Ellen Kessler tenían 89 años y decidieron la fecha de su muerte.

Las gemelas también decidieron que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello.

No estás sola, no estás solo. Si tienes pensamientos suicidas puedes comunicarte al *0311 o al 55 5658 1111 y solicita el servicio psicológico, vía telefonica o vía chat las 24 horas, los 365 días del año.

Si tienes una emergencia, comunícate inmediatamente marcando al 911 o al *765, SOS Mujeres.