Murió influencer fitness por engordar: Llegó a pesar más de 100 kg y quería enseñar cómo bajar de peso

Con tan solo 30 años, Dmitry Nuyanzin murió en busca de lograr un reto: Llegar a pesar más de 100 kilos, para luego promover su programa para bajar de peso.

Para lograrlo, ingeria más de 10,000 calorías al día, y ya había subido casi 30 kilos. Su dieta diaria incluia pastas, pasteles, hamburguesas, pizzas, y papas.

Al promover su reto, incluso ofrecía el equivalente a $2,500 pesos mexicanos a quien pesara más de 100 kilos y lograra bajar 10% de su peso antes de año nuevo, con su programa para bajar de peso.

Medios locales indican que el influencer fitness, Dmitry Nuyanzin, canceló su sesión de entrenamiento el día antes de su muerte, diciendo que no se sentía bien y que visitaría al médico.

Dmitry Nuyanzin murió mientras dormía. Ya pesaba 105 kilos.

Las causas de muerte oficiales indican que sufrió un infarto, luego de que buscaba subir de peso para enseñar cómo bajarlo.

Descanse en paz.