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Poncho de Nigris asegura que Netflix ya lo buscó para transmitir Ring Royale como Supernova

La empresa de streaming estaría interesada en el proyecto del empresario regiomontano.

Abril 28, 2026 • 
MrPepe Rivero
poncho de nigris (1).jpg

Poncho de Nigris.

INSTAGRAM

Hace unas semanas, Poncho de Nigris irrumpió las redes sociales con su proyecto de “Ring Royale” a través de YouTube, y el pasado domingo 26 de abril, llegó “Supernova Génesis” a través de Netflix, bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

Sin embargo, la conversación irremediablemente comparó a ambos proyectos de peleas entre influencers y celebridades. En el marco de esa controversia, Poncho de Nigris se hizo presente y habló con Adela Micha sobre el plan de repetir su hazaña en 2027, con más famosos, más patrocinadores y quizá, en Netflix.

Al menos así lo aseguró el regiomontano, quien insiste en saber lo que busca el público: “La gente quiere divertirse”.

En entrevista en La Saga, Poncho de Nigris le dijo Adela Micha que Netflix ya se acercó a “Ring Royale” después de romper récords de audiencia con picos de 8 millones de espectadores.

El empresario regiomontano aseguró: “Ya se nos acercó Netflix, puede ser”.

“Sinceramente a mí me gustó por YouTube, nos dijeron ‘vamos a checar los números después de Supernova’... No creo que se hayan quedado tan contentos con los resultados, pero esperemos que les agrade esto de conectar y mantener a la gente en su casa, en el televisor, por siete horas seguidas, mantenerlos ahí entretenidos”.

Poncho no se cierra a nuevas posibilidades: “La unión hace la fuerza. A mí me gustaría que en lugar de estar bloqueando gente, uniéramos fuerzas y un peleador de Supernova vs. uno de Ring Royale... Pero pues...”.

Eso sí, confesó lo que no le gustó de la competencia con Supernova: “No me gustó eso de los bloqueos, que nos hicieran menos. Le puedes meter la gran producción del mundo, pero si no tienes continuidad ni dinamismo entre pelea y pelea, se te cae el ritmo. Es lo que creo como creador de contenido. Le dije (a Miguel Ángel Fox) ‘vamos a unirnos’, pero siempre nos hizo el feo, pero entre más corriente, más ambiente”.

Hace unos días, en sus redes sociales, De Nigris escribió: “Me desperté con la noticia de que, contra todo pronóstico, logramos vencer a Supernova Génesis en todos los aspectos: dinamismo, gusto del público, producción. Fue un momento inesperado, especialmente sabiendo que teníamos frente a nosotros a un verdadero gigante. Es un triunfo que celebramos con mucha gratitud, gracias al público, a nuestra producción y a cada persona que formó parte de este camino. Además, es un orgullo decir que incluso un miembro de Ring Royal fue a Supernova y triunfó, demostrando el nivel de nuestras peleas. Ganamos, pero lo hacemos con humildad, reconociendo que es gracias a todos ustedes”.

Para la edición 2027, Poncho busca peleas de exfutbolistas, políticos y la posible riña entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson a beneficio del Teletón.

Poncho de Nigris Ring Royale Supernova Génesis 2026 Netflix
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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