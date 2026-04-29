Poncho de Nigris asegura que Netflix ya lo buscó para transmitir Ring Royale como Supernova

Hace unas semanas, Poncho de Nigris irrumpió las redes sociales con su proyecto de “Ring Royale” a través de YouTube, y el pasado domingo 26 de abril, llegó “Supernova Génesis” a través de Netflix, bajo la producción de Miguel Ángel Fox.

Sin embargo, la conversación irremediablemente comparó a ambos proyectos de peleas entre influencers y celebridades. En el marco de esa controversia, Poncho de Nigris se hizo presente y habló con Adela Micha sobre el plan de repetir su hazaña en 2027, con más famosos, más patrocinadores y quizá, en Netflix.

Al menos así lo aseguró el regiomontano, quien insiste en saber lo que busca el público: “La gente quiere divertirse”.

En entrevista en La Saga, Poncho de Nigris le dijo Adela Micha que Netflix ya se acercó a “Ring Royale” después de romper récords de audiencia con picos de 8 millones de espectadores.

El empresario regiomontano aseguró: “Ya se nos acercó Netflix, puede ser”.

“Sinceramente a mí me gustó por YouTube, nos dijeron ‘vamos a checar los números después de Supernova’... No creo que se hayan quedado tan contentos con los resultados, pero esperemos que les agrade esto de conectar y mantener a la gente en su casa, en el televisor, por siete horas seguidas, mantenerlos ahí entretenidos”.

Poncho no se cierra a nuevas posibilidades: “La unión hace la fuerza. A mí me gustaría que en lugar de estar bloqueando gente, uniéramos fuerzas y un peleador de Supernova vs. uno de Ring Royale... Pero pues...”.

Eso sí, confesó lo que no le gustó de la competencia con Supernova: “No me gustó eso de los bloqueos, que nos hicieran menos. Le puedes meter la gran producción del mundo, pero si no tienes continuidad ni dinamismo entre pelea y pelea, se te cae el ritmo. Es lo que creo como creador de contenido. Le dije (a Miguel Ángel Fox) ‘vamos a unirnos’, pero siempre nos hizo el feo, pero entre más corriente, más ambiente”.

Hace unos días, en sus redes sociales, De Nigris escribió: “Me desperté con la noticia de que, contra todo pronóstico, logramos vencer a Supernova Génesis en todos los aspectos: dinamismo, gusto del público, producción. Fue un momento inesperado, especialmente sabiendo que teníamos frente a nosotros a un verdadero gigante. Es un triunfo que celebramos con mucha gratitud, gracias al público, a nuestra producción y a cada persona que formó parte de este camino. Además, es un orgullo decir que incluso un miembro de Ring Royal fue a Supernova y triunfó, demostrando el nivel de nuestras peleas. Ganamos, pero lo hacemos con humildad, reconociendo que es gracias a todos ustedes”.

Para la edición 2027, Poncho busca peleas de exfutbolistas, políticos y la posible riña entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson a beneficio del Teletón.