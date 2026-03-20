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Hollywood

Luto en Hollywood por la MUERTE de Chuck Norris, el ícono de acción y las artes marciales

El actor perdió la vida a los 86 años.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor estadounidense perdió la vida a los 86 años.

Getty Images

Este 19 de marzo de 2026 murió el actor estadounidense Chuck Norris, a los 86 años. Según recogen medios locales, estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su cuenta personal de Instagram.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, es el mensaje con el que dio a conocer su pérdida.

Asimismo, agregan que “para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

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“Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, indicó su entorno más cercano.

El mensaje finaliza: “Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización; estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por compartir su amor con nosotros”.

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¿Quién fue Chuck Norris?

Nació en Oklahoma en 1940, y consolidó su fama mundial durante las décadas de 1970 y 1980. Antes de su llegada a Hollywood, sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se convirtió en un campeón de artes marciales, fundando su propio sistema de combate, el ‘Chun Kuk Do’.

En el cine se destaca su enfrentamiento contra Bruce Lee en ‘The Way of the Dragon’ (1972) y protagonismos en cintas como ‘Missing in Action’ y ‘The Delta Force’. En la televisión interpretó durante ocho años al sargento ‘Cordell Walker’ en la exitosa serie ‘Walker, Texas Ranger’.

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En años recientes, su figura se convirtió en un fenómeno de internet a través de los ‘Chuck Norris Facts’, una serie de sátiras sobre su supuesta invencibilidad.

El pasado 10 de marzo, el actor había celebrado su cumpleaños 86 compartiendo un video en el que se le veía practicando boxeo, lo que ha hecho que la noticia de su fallecimiento resulte sorpresiva para sus seguidores.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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