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Alfredo Adame prepara demanda penal contra esposo de Karely Ruiz: “Lo voy a sacar del país”

Jhon Echeverry es un colombiano que golpeó a Alfredo Adame un día antes de la pelea contra Carlos Trejo.

Marzo 16, 2026 • 
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Alfredo Adame vs. esposo de Karely Ruiz

Instagram, Ring Royale

Alfredo Adame venció a Carlos Trejo en el ring durante el evento de Poncho de Nigris ‘Ring Royale’, pero parece que salió de ahí con un nuevo enemigo: Jhon Echeverry.

Se trata del marido de Karely Ruiz, quien perdió ante Marcela Mistral en el mismo evento. Un día antes de la pelea, Alfredo Adame tuvo un altercado con ella, y su esposo, le soltó un golpe desde la espalda.

A decir de Adame, el golpe pudo haber echado a perder el evento, por lo que Poncho iniciaría una demanda contra Jhon Echeverry. Además, Alfredo confirmó que sus abogados ya preparan una denuncia penal contra el colombiano, con la intención de sacarlo de México.

“Es un estúpido, va una denuncia penal primero por agresión y violencia, y está metido en un problema”, dijo Adame. “Es un colombiano, no tiene papeles para trabajar, es un vividor, un padrotillo de quinta”.

“Lo quiero madrear... Pero primero lo voy a sacar del país en México. Su situación es ilegal en México, no tiene visa de trabajo y lo voy a sacar, Poncho de Nigris también lo va a denunciar porque pudo haber echado a perder todo.

“Me pegó un golpe que me provocó vértigo, se me inflamó. Me subí al ring con vértigo, mareado, a consecuencia del golpe. Ese hijo de p... no se la va a acabar!”, dijo Adame ante la prensa.

¿Qué dijo el esposo de Karely Ruiz?

“Lastimosamente ocurrió. No estaba planeado. Esta persona ha insultado a mi esposa por redes sociales, y una cosa es verlo en redes y otra verlo en persona, dijo Echeverry ante la prensa.

“Mi esposa le gritó ‘vas a perder’, él la desprestigia y en un momento le dijo ‘p3rra hija de p...’. Y cómo no la voy a defender, ni lo pensé y le pegué su puño.

“Yo voy a defenderla sea lo que sea.cSi él me demanda, yo también los voy a demandar”, dijo el esposo de Karely.

Aunque la prensa le dijo que golpeó a un adulto mayor -Adame-, "¿Y qué? ¿Y entonces toda la mierda que le echa a mi esposa no vale? Las palabras son todo, una cosa es ver lo que dice en redes sociales y otra cosa ver presencial que están insultando a mi esposa en la cara, la voy a defender siempre”.

Por su parte, Karely dijo: “Él es una persona que ya venía atacándome solo porque dije que yo apoyaba a Carlos Trejo. Bueno, los dos… yo también asumo mi responsabilidad porque también hablé mal de él. Pero como cualquier pareja que defiende a su esposa, yo creo que otra persona hubiera hecho lo mismo. El que se lleva, se aguanta”.

alfredo adame Karely Ruiz Ring Royale
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