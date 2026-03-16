Suscríbete
Famosos

Alfredo Adame y Carlos Trejo se dieron BESO tras pelea en Ring Royale; pactaron revancha para septiembre

El Golden Boy se impuso ante El Cazafantasma.

Marzo 15, 2026 • 
MrPepe Rivero
trejo-adame-beso.jpg

Alfredo Adame y Carlos Trejo

YouTube/RingRoyale

Después de más de 20 años de pleito, Carlos Trejo y Alfredo Adame desquitaron su odio arriba del ring, en Monterrey, durante el evento Ring Royale.

Poncho De Nigris organizó el evento donde varias celebridades se enfrentaron, como Aldo De Nigris vs. Nicola Porcella, quien perdió el reto.

Pero en el caso de Carlos Trejo y Alfredo Adame, alcanzó el punto máximo de personas conectadas en la transmisión de Ring Royale. 5.5 millones de personas sintonizaron el encuentro.

El Cazafantasmas llegó a matar. Había advertido que mandaría a Adame al hospital, y salió con esa energía. Logró tirar a Alfredo Adame a la lona, y parecía que ganaría.

Sin embargo, Alfredo Adame logró conectar varios golpes y tumbó a Carlos Trejo.... Los jueces dieron por ganador a Alfredo Adame por knockout durante el primer round.

Habrá revancha entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

Carlos Trejo admitió que Alfredo Adame dio lo mejor de sí, y en una actitud profesional, aceptó su derrota. En ese ambiente de compañerismo, incluso se besaron.

“Quiero pedir a Poncho De Nigris que invita a la pelea estelar a mujeres. Que las mujeres tengan una participación más importante en este evento”, dijo Alfredo.

Carlos y Alfredo pactaron que habría una revancha para el mes de septiembre. ¿realmente se volverán a enfrentar?

alfredo adame Carlos Trejo No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cazzu christian nodal
Famosos
Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
apostarias or mi peleas.jpg
Famosos
Parejas que entraron como amigos pero salieron sin querer verse nunca más en "¿Apostarías por mí?”
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris marcela mistral.jpg
Famosos
El día que Poncho de Nigris humilló a Marcela Mistral por darle la razón a Karely Ruiz en televisión
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente cartas.jpg
Famosos
Mhoni Vidente saca la carta del diablo para los óscares: predice atentado durante la ceremonia
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
frankenstein.jpg
Series y Cine
¿Guillermo del Toro ganará su cuarto Oscar? Esto dicen las apuestas
El monstruo reinventado por el mexicano tiene 9 nominaciones pero también tiene un antecedente de terror: no ganó un solo premio en los Globos de Oro
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura zapata laura bozzo.jpg
Famosos
Laura Bozzo no quiere que la comparen con Laura Zapata: Yo sí sé divertirme
La conductora incluso le da un consejo a Zapata para lidiar con Oriana en La Casa de los Famosos
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
ring royale (3).jpg
Famosos
El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron
Hasta Poncho De Nigris terminó zarandeado, mallugado y en el suelo al tratar de separar a algunos de los contendientes que mañana boxean en la Arena Monterrey
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Federica.jpg
Famosos
Federica Quijano saca a la luz su noviazgo con Vanessa Rodríguez, dice que lo ocultaba por pánico
La cantante ya había declarado que es bisexual pero ahora da un paso más al hablar públicamente de su relación con la cirujana plástica
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores