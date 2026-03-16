Alfredo Adame y Carlos Trejo se dieron BESO tras pelea en Ring Royale; pactaron revancha para septiembre

Después de más de 20 años de pleito, Carlos Trejo y Alfredo Adame desquitaron su odio arriba del ring, en Monterrey, durante el evento Ring Royale.

Poncho De Nigris organizó el evento donde varias celebridades se enfrentaron, como Aldo De Nigris vs. Nicola Porcella, quien perdió el reto.

Pero en el caso de Carlos Trejo y Alfredo Adame, alcanzó el punto máximo de personas conectadas en la transmisión de Ring Royale. 5.5 millones de personas sintonizaron el encuentro.

El Cazafantasmas llegó a matar. Había advertido que mandaría a Adame al hospital, y salió con esa energía. Logró tirar a Alfredo Adame a la lona, y parecía que ganaría.

Sin embargo, Alfredo Adame logró conectar varios golpes y tumbó a Carlos Trejo.... Los jueces dieron por ganador a Alfredo Adame por knockout durante el primer round.

Habrá revancha entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

Carlos Trejo admitió que Alfredo Adame dio lo mejor de sí, y en una actitud profesional, aceptó su derrota. En ese ambiente de compañerismo, incluso se besaron.

“Quiero pedir a Poncho De Nigris que invita a la pelea estelar a mujeres. Que las mujeres tengan una participación más importante en este evento”, dijo Alfredo.

Carlos y Alfredo pactaron que habría una revancha para el mes de septiembre. ¿realmente se volverán a enfrentar?