¿Qué dijo Odiseo Bichir desde el hospital sobre la caída de su hijo José Ángel?

El viernes 13 de marzo, la noticia de la caída de José Ángel Bichir cimbró al medio del espectáculo. Su familia emitió un comunicado para pedir empatía, y aclarar que no se trató de un atentado consciente contra su vida, sino una crisis emocional.

Desde el día de la tragedia, la madre del actor, Patricia Pascual salió del hospital Rubén Leñero a aclarar que estaba “bien”, pese al incidente.

“Tiene fractura de nariz y boca pero él está fuerte y va a estar bien”.

De la misma forma, afuera del hospital, el padre de José Ángel, Odiseo Bichir, dijo:

“(Me siento) muy mal, por eso no quiero estar ahora aquí hablando... No me siento en condiciones de habla”.

Cabe recordarse que José Ángel cayó desde un tercer piso y sufrió fracturas en cara, clavícula y talón de una pierna, de acuerdo con el testimonio de su madre, quien también negó las primeras versiones de que José Ángel supuestamente intentó quitarse la vida.

De hecho, la familia Bichir publicó un extenso comunicado para explicar lo que realmente sucedió, y pedir tener empatía con su situación.

“José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizá no pueden dimensionar lo que esto significa”, se lee en el texto.

La explicación de la familia expone las condiciones en las que sucedió el accidente.

"(La fragilidad de la mente) Es una herramienta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión. José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó y en su enfermedad cayó. Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica":

