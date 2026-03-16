¿Quiénes y cuánto dinero ganaron los triunfadores de "¿Apostarías por mí?”?

después de casi dos meses de encierro, 4 parejas llegaron a la final de "¿Apostarías por mí?” con la posibilidad de llevarse a casa el dinero que acumularon durante las pruebas y apuestas.

La placa de dinero de los finalistas llegó con estas cifras a este domingo 15 de marzo.



René y Rubí: 203 mil 251 dólares. Laysha y El Malito: 159 mil 171 dólares. Ale y Beta: 126 mil 082 dólares. Adrián y Nuja: 102 mil 166 dólares.

Para el público, esta final tuvo además el aliciente de ver cuál de los dos teams ganaba el primer sitio: a lo largo del reality los concursantes se dividieron en dos equipos rivales que incluso llegaron a declarar su enemistad.

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Por parte del Team Pueblo estaban Alejandra Jaramillo y Beta, conocidos como los Bebitos; y Laysha y el Malito, popularizados como Los Malitos.

En el Team Rebelión quedaron René y Rubí (que nunca fueron nominados) y Adrián y Nuja (que siempre fueron los líderes de este equipo).

Esta pareja ganó el reality show "¿Apostarías por mí?”

Las votaciones del público decidieron finalmente que el ganador de esta primera temporada fuera la pareja formada por Alejandra Jaramillo y Beta.

La cantidad final que se llevaron a casa fue 207.000 dólares (unos 3.6 millones de pesos), gracias a un bono adicional de 80 mil dólares que ganaron en el reto de este último sábado.

