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¿Quiénes y cuánto dinero ganaron los triunfadores de "¿Apostarías por mí?”?

Después de casi dos meses encerrados, cuatro parejas se enfrentaron en la final de la primera temporada de este reality show

Marzo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
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La final de "¿Apostarías por mí?” reunió a cuatro finalistas

ViX

después de casi dos meses de encierro, 4 parejas llegaron a la final de "¿Apostarías por mí?” con la posibilidad de llevarse a casa el dinero que acumularon durante las pruebas y apuestas.

La placa de dinero de los finalistas llegó con estas cifras a este domingo 15 de marzo.

  1. René y Rubí: 203 mil 251 dólares.
  2. Laysha y El Malito: 159 mil 171 dólares.
  3. Ale y Beta: 126 mil 082 dólares.
  4. Adrián y Nuja: 102 mil 166 dólares.

Para el público, esta final tuvo además el aliciente de ver cuál de los dos teams ganaba el primer sitio: a lo largo del reality los concursantes se dividieron en dos equipos rivales que incluso llegaron a declarar su enemistad.
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Por parte del Team Pueblo estaban Alejandra Jaramillo y Beta, conocidos como los Bebitos; y Laysha y el Malito, popularizados como Los Malitos.

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En el Team Rebelión quedaron René y Rubí (que nunca fueron nominados) y Adrián y Nuja (que siempre fueron los líderes de este equipo).

Esta pareja ganó el reality show "¿Apostarías por mí?”

Las votaciones del público decidieron finalmente que el ganador de esta primera temporada fuera la pareja formada por Alejandra Jaramillo y Beta.

La cantidad final que se llevaron a casa fue 207.000 dólares (unos 3.6 millones de pesos), gracias a un bono adicional de 80 mil dólares que ganaron en el reto de este último sábado.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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