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Series y Cine

Las películas de Guilermo del Toro que NO han conseguido el Oscar, además de “Frankenstein”

El cineasta mexicana tiene una historia de éxito con Hollywood pero también ha vivido episodios de derrota

Marzo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
guilermo del toro (1).jpg

La historia de Guillermo y el Oscar

Netflix y oscar.org

Guillermo del Toro, como creativo a título personal, ha estado nominado 9 veces al premio Oscar, no sólo como director, también como guionista y productor.

La noche de este 15 de marzo de 2026 fue agridulce para al cineasta mexicano porque su película “Frankenstein” tenía 9 nominaciones y solamente ganó 2, ninguna de ellas en categorías donde estuviera Guillermo.
Frankenstein” ganó los premios Oscar a Maquillaje, Vestuario y Diseño de Producción, todas categorías de las llamadas técnicas.
En cambio, Guillermo del Toro perdió en las categorías de Mejor Película, cuya estatuilla se le otorgó a “Una batalla tras otra” y también fue derrotado en la de Guión Adaptado, en la que perdió otra vez contra “Una batalla tras otra”, escrita por Paul Thomas Anderson.

Para Del Toro fueron sus derrotas cinco y seis en los premios Oscar. Aquí el recuento de nominaciones que lamentablemente no le dieron la estatuilla de la Academia de Hollywood.
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El Laberinto del Fauno

La película de Guillermo del Toro que mezcla de manera magistral la fantasía con el horror de la Guerra Civil Española fue el gran salto del mexicano a la fama en Hollywood.

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En medio de halagos, Guillermo del Toro consiguió dos nominaciones para los Oscar de 2007: Película en lengua extranjera y Guión Original.

En la primera categoría perdió contra “Los Falsificadores”, una película antibéilica basada en un hecho real en el que un grupo de espías nazis trazan un plan para ganar la guerra con billetes falsos en Reino Unido.

En la segunda, perdió contra Diablo Cody, el guionista de Juno, película sobre una adolescente que de pronto entra al mundo de los adultos cuando se embaraza y decide dar en adopción al niño... y luego no... y luego sí.

La forma del agua

La película sobre un anfibio que se mantiene en cautiverio y que es usado por Del Toro para hablar sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad para sentir compasión, le valió su primer Oscar en la categoría de Mejor Película... pero también fue una derrota en la categoría de guión.

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Este Oscar lo ganaron Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly con Green Book, una road movide que alude a una larga tradición del cine hollywoodese.

El callejón de las almas perdidas

Cuatro años después de “La forma del agua”, Guillermo volvió a ser nominado en la categoría de película, en la que perdió contra “Todo a la vez en todas partes”, el filme coral que hace derroche de historias cruzadas y efectos especiales.

guillermo del toro Premios Oscar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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