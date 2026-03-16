El golpe que mandó a volar a Abelito y los memes de su derrota en Ring Royale

Abelito contra Bull Terrier fue una de las peleas más emotivas de Ring Royale.

El ganador fue Bull Terrier, un influencer conocido también como El patillas, surgido de los barrios marginales de Monterrey y que al recibir el cinturón de la victoria comenzó a llorar.

Miró al cielo y dijo: “Esta victoria se la dedicó a mi padre porque mientras estaba yo entrenando, él estaba enfermo y finalmente murió”.

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La derrota de Abelito y sus memes

La pelea fue muy dura para Abelito, quien es mucho más ligero que su oponente. Incluso utilizó careta como una ventaja para aminorar los golpes.

Aún así, en el segundo episodio recibió un golpe tan fuerte que salió volando casi medio metro para caer en la lona.

El momento exacto en el que Abelito salió volando Captura Ring Royale

Abelito intentó reaccionar en el tercer round pero el poco alcance de sus brazos le impidió conectar un buen golpe.

El patillas con el Abelito #RingRoyale



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Yo viendo cómo le parten su madre al Abelito 😭 #RingRoyale

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La imagen de Abelito volando por los aires se hizo viral y pronto comenzaron a salir memes que lo compararon con el Kemonito, luchador que suele tener este tipo de incidentes.