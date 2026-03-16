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El golpe que mandó a volar a Abelito y los memes de su derrota en Ring Royale

El influencer no pudo contra el Patillas, quien le dedicó la victoria a su padre recién muerto

Marzo 15, 2026 • 
Alejandro Flores
abelito ring royal.jpg

Abelito perdió contra Bull Terrier

Captura Ring Royale

Abelito contra Bull Terrier fue una de las peleas más emotivas de Ring Royale.

El ganador fue Bull Terrier, un influencer conocido también como El patillas, surgido de los barrios marginales de Monterrey y que al recibir el cinturón de la victoria comenzó a llorar.
Miró al cielo y dijo: “Esta victoria se la dedicó a mi padre porque mientras estaba yo entrenando, él estaba enfermo y finalmente murió”.
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Alejandro Flores

La derrota de Abelito y sus memes

La pelea fue muy dura para Abelito, quien es mucho más ligero que su oponente. Incluso utilizó careta como una ventaja para aminorar los golpes.

meme abelito tring royale.jpg

Aún así, en el segundo episodio recibió un golpe tan fuerte que salió volando casi medio metro para caer en la lona.

meme abelito tring royale (1).jpg

El momento exacto en el que Abelito salió volando

Captura Ring Royale

Abelito intentó reaccionar en el tercer round pero el poco alcance de sus brazos le impidió conectar un buen golpe.

La imagen de Abelito volando por los aires se hizo viral y pronto comenzaron a salir memes que lo compararon con el Kemonito, luchador que suele tener este tipo de incidentes.

Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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