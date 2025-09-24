Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo

“Hola soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”

Tylor Chase, el actor reconocido por su papel de ‘Martin Qwerly’ en la serie ‘El Manual de Ned’, se volvió tendencia en redes sociales, pero no por algún proyecto que tenga en puerta, sino porque fue captado como indigente. A sus 36 años, Chase fue reconocido viviendo en situación de calle en Estados Unidos.

La encargada de descubrir al actor fue una creadora de contenido que transitaba por las calles de Riverside, en California, y quien no dudó en acercarse para intentar platicar con él.

En el video, se puede ver a Chase con un aspecto descuidado, mientras mira directo a la cámara para pronunciar unas cuantas palabras con dificultad:

“Hola soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo.

Las imágenes de Tylor causaron sorpresa, tristeza y solidaridad entre miles de fanáticos que lo recuerdan por su carisma en la pantalla.

Fue durante los años 2000, cuando el actor se convirtió en uno de los rostros entrañables de ‘Nickelodeon’ al dar vida a ‘Martin’, un estudiante parlanchín y simpático que aparecía en los pasillos de la secundaria de ‘Ned Bigby’.

Tras aquella etapa, su carrera se mantuvo discreta, con apariciones en series y películas independientes, pero sin llegar a consolidar la fama que tuvo en su adolescencia. Ahora, el contraste es devastador: de los reflectores a no tener un hogar estable.

Fotografías difundidas en redes sociales lo muestran deteriorado y sobreviviendo en la calle, lo que ha generado una ola de reacciones entre quienes crecieron viéndolo en la televisión.

¿Quién es Tylor?

Nació en septiembre de 1989 en Arizona, Estados Unidos y saltó a la fama por su papel como ‘Martin Qwerly’ en ‘El Manual de Ned’, donde compartió créditos con Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

También formó parte de la serie ‘Everybody Hates Chris’, de la película ‘Good Time Max’, de 2007, y prestó su voz al personaje ‘Hank Newbern’ en el videojuego ‘LA Noire’, de 2011.

En 2014, creó un canal de YouTube donde subía videos compartiendo poemas y algunas actuaciones. Sin embargo, su último clip fue de octubre de 2021 y desde entonces se ha mantenido inactivo.

Ante la difícil situación, una fan abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y apoyarlo. En la descripción de la campaña se lee que Chase “es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar el rumbo”.

El dinero se destinará a cubrir vivienda segura, comida, necesidades básicas y recursos para ayudar a Chase a salir adelante.

