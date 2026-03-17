Doña Lety está sentida con Marcela Mistral y Poncho De Nigris tras Ring Royale: “No me valoran”

Poncho De Nigris logró el triunfo con su evento Ring Royale, y su esposa, Marcela Mistral, se llevó al gane en su pelea contra Karely Ruiz.

Sin embargo, en casa tienen un drama más, debido a que doña Leticia Guajardo, madre de Poncho, confesó que está sentida con su hijo y su nuera.

La señora también conocida como ‘Doña Alegría’, habló en entrevista con el programa “De primera mano” sobre su sentir tras el éxito de Ring Royale; Primero admitió que Marcela Mistral hizo un excelente papel.

“Se preparó, bajó de peso, y estuvo todos los días entrenando, le dio con todo. Me da mucho gusto que haya ganado, que Poncho haya llorado”.

Sin embargo, Lety Guajardo confesó que estaba sentida porque no se sintió valorada, ni fue mencionada por Marcela tras su triunfo.

“Yo sentí feo porque no dijo ‘gracias a mi suegra que vino también, que está aquí’”.

“Me dio un sentimiento, dije '¿a qué vine?’ Soy la innombrable”, aseguro ‘Doña Alegría’.

La señora incluso dijo que se siente muy mal. “No me valoran, ellos son su familia, Poncho tiene a su madre, pero no la valora, porque no me vato, sentí horrible. Lloré y le dije a Aldo que ya”.

“Me pesa mi corazón, toda la gente me chuleaba, pero no me dijeron ‘Madre, qué guapa’. Mi hijo no me valora”, dijo sobre el hecho de que ella se arregló para el evento e hizo el esfuerzo por ir, pero ni su hijo ni su nuera la reconocieron.

Doña Alegría incluso dijo que preferirá tomar su distancia, y solo dedicarse a su negocio: “Voy a ser la imagen de la pastelería y trabajar con los que aportan el dinero y ya. Con eso voy a salir, y cualquier cosa, que Poncho ponga a su suegra (la mamá de Marcela)”.