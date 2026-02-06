Suscríbete
Fernanda Castillo, de luto por el fallecimiento de su padre: “Aguantaste golpes que no podría imaginar”

La protagonista de ‘Enemigo íntimo’ enfrentan un momento de duelo.

Febrero 06, 2026 
Ericka Rodríguez
Fernanda Castillo despide a su padre.

“Sí, es desgastante, doloroso, pega mucho, pero me ha dado la oportunidad de conocer a mi papá desde un lugar completamente distinto”.

La actriz Fernanda Castillo atraviesa por uno de los momentos más dolorosos de su vida, pues murió su padre, el señor Rafael Castillo. La noticia fue confirmada por su hermano, Pablo, quien le rindió un homenaje ante su partida.

A través de un mensaje, el hermano de la artista recordó la fortaleza de su papá para salir adelante.

Aunque Fernanda reaccionó a las palabras de Pablo, se mantuvo discreta sobre el momento de duelo, mientras recibe las condolencias de su círculo cercano.

El deceso de don Rafael deja un vacío inexplicable, sin embargo, la familia permanece unida. “Te amo, hermano. Nos dejó juntos”, escribió la estrella en la dedicatoria de Pablo.

El mensaje del hermano de Fernanda está acompañado de un video con imágenes antiguas en las que se puede ver cuando la actriz era pequeña.

“Mi pa. Ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón...”, escribió Pablo. Además, recordó la calidad humana de su padre, a quien recuerda como un ser bondadoso.

Pese a que no se dio a conocer la causa de la muerte del señor Rafael, Fernanda había hablado con antelación sobre los problemas de salud de su padre.

“Mi papá tiene mal de Parkinson desde que es muy joven. Ha sido muy difícil como familia, sobre todo al inicio entenderlo, porque mi papá tiene Parkinson juvenil, entonces desde muy joven ha vivido con el Parkinson de una manera asombrosa, valiente, increíble y recia a dejarse vencer…”, dijo en 2023 durante un encuentro con la prensa.

Muere el papá de Fernada Castillo.

En la misma línea, la actriz también habló de cómo la enfermedad le permitió conocerlo mejor y entender su realidad con una visión positiva.

“Sí, es desgastante, doloroso, pega mucho, pero me ha dado la oportunidad de conocer a mi papá desde un lugar completamente distinto y creo que a él le ha dado la oportunidad de conocerse así mismo desde un lugar completamente distinto. Hablando con mucha verdad, a veces la enfermedad son regalos, para mí esa ha sido la historia de digerir la enfermedad cercana que yo he tenido”, finalizó.

