Mhoni Vidente predijo el romance de Justin Trdeau y Katy Perry; ¿se cumplirá la otra parte de su profecía?

La tarotista había visto en las cartas el futuro romántico entre la cantante y el político canadiense

October 13, 2025 • 
Alejandro Flores
Mhoini habló de Perry y Trudeau en agosto de este 2025

Kathy Perry ancló su pequeña embarcación junto a un barco de avistamiento de ballenas para turistas. “Y entonces comenzaron a besarse”.

La narración de cómo fue el encuentro de Kathy Perry y Justin Trudeau fue hecha por un turista que tomaba fotos al azar y tuvo la fortuna de captar el beso que finalmente confirma el romance entre la cantante y el político canadiense, algo que Mhoni Vidente ya había vaticinado desde agosto.

“Me gusta la pareja de justin y Katy; es un amor de verano que va a durar”, dijo la tarotista en su sección semanal de Unicable.

¿Cómo nació el romance de Trudeau y Perry?

El romance entre Trudeau y Perry comenzó, según amigos cercanos, cuando comieron en un restaurante de dos estrellas Michelin: Le Violon, ubicado en Montreal,. H2
Pero aún antes, Mhoni ya había visto que el futuro de la cantante estadounidense se inclinaba hacia el amor con Trudeau, quien estaba divorciado desde hace dos años.
En el caso de Perry, se separó del actor Orlando Bloom en julio.
Lo que vaticinó Mhoni Vidente en aquella predicción de agosto fue:

“Se nota que Katy Perry cuando se enamora le cambia la mirada. De por si ella es muy simpática pero este amor la hizo más feliz”.

¿Cuál es la siguiente predicción de Mhoni Vidente sobre Katy Perry?

Mhoni Vidente no se detuvo, sin embargo, en el romance porque vio en las cartas un futuro a largo plazo.

“Este es un amor de verano que va a durar ¡Hay boda en puerta!”, dijo al ver las cartas que le salían a la pareja.

Hasta ahora ninguno de los dos ha hecho pronunciamientos públicos sobre su amorío pero en sus perfiles de redes sociales muchos de sus seguidores les han escrito felicitaciones por su noviazgo.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
