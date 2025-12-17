Yulianna Peniche le manda mensaje a su ex, ‘El Parejita’ López’: “Que me regrese mi dinero”

“Claro que no (me pagó)”.

En 2022, Yulianna Peniche anunciaba su truene con el exfutbolista José Luis López, mejor conocido como ‘El Parejita’. El romance parecía ir viento en popa, sin embargo, tres años después se sabe que hasta dinero le quedó a deber el mediocampista.

La actriz reconocida como ‘La Maldita Lisiada’ en la épica ‘María la del Barrio’ dijo ante los medios de comunicación que su ex no le regresó un préstamo que le hizo, pero no por eso le desea el mal.

Peniche, quien actualmente se encuentra comprometida y enamorada, ya superó al ‘Parejita’, aunque no desaprovechó ahora que la prensa le preguntó por su ex para mandarle decir que le pague.

Sarcástica, la actriz dijo que le gustaría que el deportista se comprometa, pero a devolverle el monto que le pidió prestado, hecho que Yulianna no había hecho público.

“Mejor que me regresen el dinero, se me volaron, sí... claro que no (me pagó)”, dijo al programa ‘Venga la Alegría’.

Entre risas, la también conductora echó por tierra tener algún tipo de resentimiento contra López, aunque expresó que, tarde o temprano, el exfutbolista de Pumas tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.

“Que le vaya como le tenga que ir en la vida, yo no le deseo el mal, a mí ya no me importa; dicen que a la gente que obra mal, les va mal”, dijo.

¿Por qué terminaron Yulianna y ‘El Parejita’?

En enero de 2024, la actriz confesó algunos de los motivos por los que tronó con el comentarista deportivo.

Peniche dijo que cayó en cuenta de su expareja no iba a comprometerse seriamente con su relación, pues no era un padre presente.

“Alguien que no mantiene a su hijo deja mucho que desear, alguien que no se preocupa por sus hijos, que no se ocupa de sus hijos, alguien que no quiere a sus hijos, no quiere a nadie”, indicó.

Los hijos de ‘El Parejita’ López

En 2013, José Luis se casó por lo civil con la actriz Érika García, a tres meses de conocerse y un año después ella estaba embarazada de una niña.

En 2015, El deportista inició los trámites del divorcio sin que ella supiera y fingiendo que todo marchaba bien en su relación.

En 2018, el polémico exfutbolista confesó que ya estaba divorciado, pero que no podía ver a su hija. Por su parte, Érika expresó que ‘El Parejita’ no se hacía cargo de su hija. “No sabemos nada de él”.

‘El Parejita’ López tiene un hijo mayor que estuvo involucrado en el asesinato de un joven en un bar en febrero de 2024.

