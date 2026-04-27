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Yolanda Andrade pide reabrir caso de tres DESAPARECIDOS donde está involucrado su hermano

La actriz pidió a las autoridades se esclarezca el caso ocurrido en Sinaloa en 1996.

Abril 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg

Yolanda Andrade pidió a las autoridades que investiguen de nuevo un caso de desaparición donde habría participado su medio hermano.

Instagram

“No puede mi corazón quedarse callado, yo no puedo ser cómplice de gente tan mala”.

Aunque en últimas fechas resuena el nombre de la actriz y conductora Yolanda Andrade por temas relacionados a su salud, ahora fue distinto porque compartió un video en sus redes sociales para hacer una solicitud a las autoridades.

Y es que Andrade pidió que se reabra el caso de tres jóvenes desaparecidos en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa, ocurrido en 1996.

En su mensaje, la presentadora también expresó su preocupación por la situación de desapariciones del país y dirigió un llamado directo a las autoridades estatales y federales.

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“Le pido, por favor, que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas”.
“Hay muchas madres que están sufriendo y las bendigo a todas esas señoras que están buscando sus hijos, que le piden a Dios que hagan algo las autoridades”, dijo Yolanda.

¿Qué pasó en Las Quintas?

Fue la noche del 29 de junio de 1996, cuando los tres jóvenes asistieron a una fiesta en la casa del empresario Rolando Andrade en la colonia Las Quintas, una mansión reconocida por su cancha de frontón y sus bardas de piedra. Acudieron a la reunión invitados por Helga Andrade, hija del dueño de la casa.

En la fiesta ocurrió una pelea entre los primos Hernández y Rommel Andrade, hijo de Rolando y medio hermano de Yolanda, quien, según los testimonios les gritó: “Me la van a pagar, a mi familia nadie la toca”.

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Tras la riña, Juan Emerio, Jorge y Abraham se retiraron de la fiesta. Un rato después, mientras iban de regreso a sus casas en un solo automóvil, fueron interceptados por una patrulla.

Testimonios ministeriales y declaraciones de las familias señalan que agentes los subieron a la patrulla y los entregaron al personal de seguridad de los Andrade.

NO TE VAYAS SIN LEER:

Ninguno de los tres jóvenes apareció de nuevo. Durante las investigaciones oficiales, existieron declaraciones que apuntaron a que los cuerpos fueron incinerados clandestinamente, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes.

Yolanda Andrade desaparición
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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