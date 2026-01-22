Suscríbete
Yadhira Carrillo lleva días HOSPITALIZADA con un delicado diagnóstico; revelan su estado de salud

La actriz Laura Flores dio a conocer como se encuentra su amiga.

Enero 22, 2026 
Yadhira Carrillo a un paso de regresar a la televisión. Foto: Archivo

Yadhira Carrillo permanece hospitalizada con un cuadro delicado de salud.

“Estaba ingresando al hospital. Si está delicado”.

Tras terminar su participación en ‘Los hilos del pasado’, se dio a conocer que la actriz Yadhira Carrillo lleva días hospitalizada y que tiene un delicado diagnóstico luego de presentar un cuadro de influenza.

El ingreso de la actriz al centro médico generó inquietud entre sus compañeros del melodrama e incluso el productor Jose Alberto Castro había atribuido su ausencia a un contagio de COVID-19. Sin embargo, fue Laura Flores quien reveló qué le pasó a Yadhira.

De acuerdo a lo dicho por Flores, su compañera y amiga declaró que su estado de salud es delicado y exige atención constante.

Laura ofreció una entrevista a la reportera Berenice Ortiz y ahí subrayó la gravedad de la situación: “Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Si está delicado”, expresó, destacando la preocupación entre sus compañeros.

La noticia se sumó a la confirmación de que Carrillo no pudo asistir a la proyección final de la telenovela donde participó por las complicaciones de salud que atraviesa.

Laura también abundó en que la hospitalización de Yadhira no fue por precaución sino una necesidad ante la evolución de los síntomas que venía presentando. Añadió que no fue un cuadro leve, sino un estado delicado que requirió atención médica especializada.

La actriz indicó también que bajo su experiencia con la enfermedad, comprende lo grave que puede llegar a ponerse un caso. Relató que ella y su hijo enfermaron luego de regresar de Estados Unidos tras sus vacaciones de diciembre.

Mientras Flores, vacunada contra la influenza, tuvo síntomas leves, su hijo padeció un episodio más fuerte por no haberse vacunado.

“Primero le dio a mi hijo, bajándonos del barco en Año Nuevo, le dio a mi hijo y me la pegó. Pero a él le dio muy duro porque mi hijo no se vacunó, no quiso vacunarse”, explicó Laura.

Laura y Yadhira, amigas en medio de la ruptura

Más allá de la enfermedad, las actrices se volvieron cercanas durante el rodaje de ‘Los hilos del pasado’, sobre todo porque ambas atravesaban momentos difíciles en el terreno sentimental: la separación de Carrillo y Juan Collado, y la ruptura mediática de Flores con Eduardo Salazar.

“Me hice muy, muy buena amiga de Yadhira, es una tipaza, conmigo ha sido siempre muy benévola y las dos compartimos ciertas cosas que nos han dolido a las dos y nos hemos abrazado la una a la otra”, señaló.

Flores evitó pronunciarse sobre la vida personal de Carrillo tras la ruptura con Collado, prefiriendo mantener la discreción: “Yo no puedo hablar de eso, te soy muy honesta, yo soy muy respetuosa de la vida personal de cada quien... solamente te puedo decir que quiero mucho a Yadhira y que se merece lo mejor”, concluyó.

