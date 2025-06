“Me bloqueó”: la angustia de Laura Flores tras su tormentosa relación con Lalo Salazar

Laura Flores se sinceró sobre su rompimiento con Lalo Salazar. La actriz, de 61 años, contó en “De Primera Mano” que fue el periodista quien se alejó sin darle motivos. “Así como que sentí una caída libre y eso es lo que me mandó a la depresión”, aseguró. Sobre una posible reconciliación la intérprete fue contundente: “Es que yo fui bloqueada, no tengo acceso.Me bloqueó”.

El dolor de ser bloqueada: “No sé qué pasó”

Laura Flores reveló en la nota con el programa De primera mano, que lo que más le dolió de la separación con Lalo Salazar fue la ausencia de una despedida y descubrir que había sido bloqueada.

“Yo pensé que podía encontrar un lugar bonito para mi corazón, pero no sucedió… A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada…, no tengo acceso. Me bloqueó. No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender”, lamentó.

Flores recordó en la nota que fue el equipo de Despierta y el propio Salazar quienes anunciaron su relación en febrero.

Laura Flores y Lalo Salazar habían confirmado su relación a penas hace unos meses. (Instagram @laurafloresmx)

“Eduardo dio muchas entrevistas ahí mismo saliendo del noticiero. Él habló con muchos periodistas y dijo cosas superbonitas. Yo también dije cosas muy bonitas porque las sentía… yo creo que los dos lo sentíamos en su momento, ¿sabes?, después las cosas fueron cambiando”, relató.

La crisis de salud que marcó su último encuentro

Flores confesó que antes de la separación sufrió un episodio de hipoglucemia. “Se me baja el azúcar. Aparentemente no lo sabía él, más que yo, entonces, de repente me dio uno”, contó.

El momento fue tan intenso que llegó a asustar a Salazar. “Dije: ‘Necesito comer, no me quiero desmayar’. Creo que lo asusté por cómo lo dije y me dice: ‘Sí, pero no me grites’. Le dije: ‘No, no quiero gritarte. Perdón, me sentí así, todo me daba vueltas’”, recordó Laura.

Tras ese episodio, Salazar se fue y nunca más regresó. Por ahora, la intérprete admitió que “no quiere volver a enamorarse” y “ahorita no” cree en el amor.