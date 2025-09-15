Yadhira Carrillo revela que a Juan Collado no le gustaba que fuera actriz: “dejé todo por él”

“Entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma, fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo”.

Para la actriz Yadhira Carrillo no ha sido fácil abrir su corazón y revelar cómo se dio la ruptura con su exmarido Juan Collado, sin embargo, poco a poco se ha animado a contar detalles de su vida junto al abogado.

Collado prácticamente alejó a Yadhira de los melodramas por casi dos décadas, pues no le gustaba que se dedicara a la actuación.

Fue en una entrevista que Carrillo ofreció a Michelle Galván donde aseguró que ella terminó la relación de 17 años, los últimos cuatro años habrían sido los más difíciles, pues el abogado estuvo en prisión.

De hecho, Carrillo narró como nunca antes, que ni dos operaciones de espalda ni una intervención de rodilla fueron impedimento para que cada día, desde que Collado fue procesado, acudiera al Reclusorio Norte a visitarlo y llevarle comida y medicina que requería diariamente.

“Montando a caballo me lastimé y, cuando yo entraba a ese lugar, tenía que llevar las bolsas de todo lo que tenía que meter, la comida, el medicamento, todo lo necesario y, nadie puede ayudarte, sólo puedes entrar tú, tienes que pasar filtro, subir escaleras, pasar rampas y, para mí, era muy difícil eso y, yo todos los días, le decía a Dios: ‘sólo tú me puedes dar las fuerzas’”, contó la actriz.

Y aunque apoyar al abogado suposo dificultades, Yadhira nunca titubeó en hacerse presente pues, para ella, desde que se comprometió en matrimonio se enfoco únicamente en dar todo por su pareja.

Sin embargo, según expresa, 17 años después sintió la necesidad de volver a ejercer la carrera para la que estudió, se preparó y es su gran pasión, pero al abogado no le gustó la noticia.

“No sé (cómo lo solté), sólo sé que lo supe hacer, cuando le comenté que iba a ser telenovela, es algo que a él no le gusta, lo respeto y lo entiendo tanto, dejé todo eso 17 años, por vivir todos los días, todos los segundos con él, me sumergí y entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma; fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo, así fue como me sentí satisfecha”, indicó la protagonista de ‘Los hilos del pasado’.

Yadhira dice que tuvo que tomar la decisión de dejarlo, pues sabía que si no hacía caso a su instinto se estaría traicionando.

“Después, cuando empecé a sentir esta necesidad de volver trabajar, para él no fue agradable porque no es una cosa con lo que él no se siente cómodo, lo cual es absolutamente aceptable, nadie tiene que caminar un camino que no le hace feliz, si lo puede hacer sentir incómodo, si su felicidad no se la puede dar alguien que se dedica a esto, entonces no soy la persona apropiada para que ese ser, que yo amo profundamente, sea feliz, yo tengo que asumir que ese no es mi lugar”, puntualizó.

Cabe recordar que al mismo tiempo en el que se reveló la separación de la pareja, Yadhira volvía a los sets de grabación, pero el abogado ya vivía en España y se hablaba de su nueva novia, una joven colombiana nombrada ‘Cata’.

En paralelo a la revelación sobre la nueva pareja de Juan Collado, surgieron versiones que apuntaban a posibles conflictos económicos como una de las causas de la separación.

