Fernanda Familiar está enferma por una bomba de virus: “es algo muy peligroso cuando entra al pulmón”

Fernanda Familiar empezó la semana con síntomas especialmente alarmantes.

Le preocupaba sobre todo una fiebre que va y viene, y vomitó con espuma. Los médicos al principio no atinaron a darle un diagnóstico acertado por lo que ella insistió en hacerse los análisis necesarios para saber qué tenía.

Mientras tanto, la conductora y periodista canceló todas sus juntas, presentaciones y reuniones de trabajo porque los síntomas eran alarmantes.

Este miércoles 21 de enero por fin pudo tener un diagnóstico, el cual resultó ser “un coctel de virus y bacterias”.

¿De qué está enferma Fernanda Familia?

En sus historias de Instagram, Fernanda compartió el diagnostico que obtuvo luego de varios días de “susto”.

“Diagnóstico: virus sincicial, rinovirus y legionella bacteria”.

Los tres gérmenes provocaron alarma en Fernanda Familiar por los violentos síntomas que le provocaron.

“Legionella es una bacteria que se convierte en algo muy peligroso cuando entra a los pulmones”, explicó.

Luego, dijo, tiene el virus sincicial que le da a los niños y es súper peligroso.

“Imagínense ese coctle en las vías respiratorias y los pulmones”, dijo Fernanda.

También contó que ese mismo diagnóstico lo tuvo un conocido suyo que “terminó en terapia intensiva”.

Por ahora, Fernanda confía en que ya con el diagnóstico correcto y las medicinas adecuadas, supere la crisis pronto.

