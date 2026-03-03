‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”

“Me ha ido de la fregada, ya tengo una semana y un día en cama”.

Juan José Origel lleva dos semanas sin aparecer en el programa que conduce junto a Martha Figueroa, ‘Con Permiso’. En su ausencia, Shanik Berman ha cubierto su lugar, sin embargo, los seguidores de la emisión se han mostrado preocupados.

Por ello, Figueroa dio a conocer que el comunicador ha permanecido aislado en su casa ante una fuerte crisis de salud que atraviesa. Completamente agotado y con una tos persistente, le dijeron que el diagnóstico es bronquitis.

Inicialmente, Berman reveló que ‘Pepillo’ les pidió no hacer mucho alarde sobre su condición para que no se preocupara el público, sin embargo, ante el complicado panorama, informaron lo que ocurre con el conductor.

Martha fue quien explicó que el guanajuatense presentó una bronquitis muy fuerte derivada de problemas en los pulmones, y que se vio obligado a guardar reposo absoluto y mantenerse aislado en su casa.

“‘Pepillo’ sigue enfermo. La vez pasada me dijo: ‘No digas, no digas, para que no se alarmen; di que ando por ahí, por ahí en casa’, porque traía un problema en sus pulmones, le dio una bronquitis tremenda, y nos mandó este mensaje.”, dijo la conductora.

Posteriormente, transmitieron el mensaje que envió Origel al programa donde indica cómo ha vivido estos días de convalecencia:

“Me ha ido de la fregada, ya tengo una semana y un día en cama. Es una bronquitis muy fuerte, se me viene una tos que no puedo ni dormir a veces duro toda la noche despierto por la tos es lo más horrible que hay”.

El exconductor de ‘La Oreja’, más tarde confirmó que además de bronquitis también enfrentó influenza, lo que complicó aún más su recuperación.

En tanto, el propio ‘Pepillo’ hizo un llamado a sus seguidores y amigos a cuidarse, sobre todo en la temporada invernal donde los contagios son frecuentes.

Finalmente, relató que antes de su enfermedad viajó y se sorprendió al ver a la gente usando cubrebocas.

“Hay que cuidarse mucho, porque tengo dos hermanas: una de ellas estuvo así un mes y la otra, dos semanas. Hay que cuidarse, sobre todo si estás enfermo; no debes contagiar a la gente. Yo me fui a Vallarta y vi a personas con cubrebocas y decía: '¿Ay, cómo por qué?’, pero sí, hay que ponernos cubrebocas, sobre todo en aviones. Voy de mi recámara a la cocina y llego todo agitado, pero espero en Dios que para la próxima semana ya esté ahí contigo, Martitha. Shanik, te agradezco que estés ahí cubriéndome”, concluyó el presentador.

