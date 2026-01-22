Suscríbete
Martha Higareda soñó antes del parto que “casi moría” en un hospital estrecho; y se cumplió

“Yo tengo sueños premonitorios”, explica la actriz

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
martha higareda.jpg

Martha platicó su premonición cumplida

Youtube

Visiblemente conmocionada por la memoria de esos días, Martha Higareda habló de una experiencia terrible que vivió antes, durante y después del parto.

Higareda es hoy madre de unas gemelas que nacieron por cesárea pero la actriz sabe que detrás de esta experiencia hay muchos aprendizajes por asimilar.
Y poco a poco los comparte en el podcast que tiene con Yordi Rosado.
Esta semana, Martha contó que tuvo un presagio tres semanas antes del parto.

“Fue un sueño tres semanas antes de que nacieran las bebés, soñé que estaba entrando a un hospital que era un pasillo estrecho; y que yo veía a Lewis (su esposo) hacia arriba, como en esas tomas de televisión donde va un enfermo en camilla, y que estaba grave de algo. Yo le decía a Lewis: cuida las bebés, bautízalas... como que me estaba despidiendo”.

La experiencia de Martha Higareda con su sueño

La actriz cuenta que el sueño fue aún más raro porque ella sabía que su parto iba a ser cesárea y “que son muy poco probables las muertes”.

Después del parto, Martha Higareda tuvo una crisis de salud provocada por una alarmante hipertensión.
Luego de un mal diagnóstico de una doctora que “solamente me mandó a dormir”, Martha terminó en urgencias.

“Y el hospital al que llegué era todo estrecho, porque no fuimos al hospital donde nacieron las niñas, sino al más cercano por la urgencia, y ahí los pasillos eran estrechos como en mi sueño”.

La actriz superó esa crisis y está convencido que fue uno de los mayores aprendizajes que le ha dejado esta nueva etapa como madre.

Martha Higareda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
