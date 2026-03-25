‘Latin Lover’ revela cuánto le pagaban en ‘Sólo para mujeres’ y EXHIBE malas prácticas de Sergio Mayer

“Él se llevaba un fajo y nos daba lana para que nosotros también nos lleváramos”.

El famoso luchador regiomontano ‘Latin Lover’ acudió a un podcast e hizo tremendas confesiones, particularmente en la etapa en la que bailaba en ‘Sólo para Mujeres’.

Víctor Manuel Reséndez, nombre real del también actor, dio detalles inéditos sobre los sueldos y la administración financiera detrás del espectáculo que redefinió el entretenimiento para adultos en México, a finales de los 90’s.

Los dichos de ‘Latin Lover’ generaron sorpresa y controversia, y es que según contó el sueldo que recibían al interior de la producción era, en apariencia, igual para todos, excepto para Manuel Landeta.

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“Los sueldos de todos son 5 mil pesos, pero yo cobro 12 mil”, dijo Reséndez, al tiempo en el que confesó su compañero le advirtió que él ganaba más tras darse cuenta que llevaba dos funciones sin cobrar.

‘Latin Lover’ acudió a negociar su salario con Sergio Mayer bajo la premisa de que Landeta ganaba más por su experiencia en el teatro musical y por su parte, él llevaría público de las luchas. Y aunque al comienzo el diputado no quiso igualar el monto y provocó que el deportista abandonara el proyecto al no querer aceptar los 5 mil pesos, después lo buscó y le igualó el salario como el de Manuel Landeta.

De igual forma, destacó que esos acuerdos se manejaban directamente y sin intermediarios, casi siempre en las habitaciones durante las giras.

El bailarín de realities como ‘Bailando por un sueño’ y ‘Las estrellas bailan en Hoy’, también compartió detalles sobre cómo se repartían las ganancias del show para mujeres.

El dinero de los sueldos provenía exclusivamente del ingreso a las taquillas de cada función, contó el luchador. Y narró una escena habitual en las giras: “Siempre hablaba a cada habitación, ahí era su oficina, su habitación. Él se llevaba un fajo y nos daba lana para que nosotros también nos lleváramos”.

Otra confesión que dejó atónitos a todos es que había ingresos extra por la venta de fotos con el público al final de cada show. El político cobraba 200 pesos por foto.

“De las 3 mil o 5 mil mujeres que estaban ahí, se quedaban mínimo 400 a tomarse fotos, y Mayer cobraba en ese entonces 200 pesos por foto. De ahí, sin tocar las entradas, nos pagaba a nosotros”, reveló ‘Latin Lover’.

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La historia de ‘Sólo para Mujeres’

Alexis Ayala creó el espectáculo en 1999, mismo que fue impulsado por Sergio Mayer. Fue pionero en ofrecer un espacio exclusivo para el público femenino, donde estrellas de la televisión y el deporte se presentaban bailando y haciendo striptease.

El ingreso estaba reservado sólo a las mujeres y si algún hombre quería ver el show debía disfrazarse para accesar.

‘Sólo para mujeres’ no nada más rompió tabúes sino que abrió el debate sobre el derecho del público femenino a consumir entretenimiento para adultos.

Pese a que en su momento provocó escándalos por la participación de figuras públicas y desnudos en escena, el espectáculo se mantuvo en cartelera durante años y recorrió el país.