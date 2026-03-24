Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿qué fue de su polémico hijo, político y boxeador?

Este 24 de marzo, se dio a conocer el fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine, empresario y abogado que fue presidente del periódico ‘La Crónica de Hoy’, además de que fue fundador de la Inmobiliaria ‘Layla’ y propietario de ‘Cosmocolor’.

El empresario fue miembro constante del Patronato del CONALEP, del Sistema de Enseñanza Pública de Nivel Técnico, miembro de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

La familia de Kahwagi Gastine no reveló las causas de su muerte.

Ante la repentina muerte del político, el nombre de su hijo volvió a tomar relevancia tras años alejado de la vida pública. Jorge Kahwagi Macari, fue un polémico personaje que despegó en las filas del Partido Verde Ecologista de México, donde fungió como diputado federal y coordinador parlamentario en la LIX Legislatura.

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Durante 20 años, Kahwagi Macari creó un perfil que mezcló política, deporte, televisión y escándalos, con una evidente influencia familiar y alianzas políticas de alto perfil.

Nació en la Ciudad de México, el 28 de mayo de 1968, e inicio su carrera en la política, al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006. A la par de su paso por la Cámara de Diputados, pidió licencia para participar en ‘Big Brother’. Esto generó que diversos partidos objetaran su petición y criticaran el uso de recursos públicos en actividades extralegislativas.

Siempre se mantuvo cercano a Elba Esther Gordillo y dejó el PVEM para sumarse al Partido Nueva Alianza (PANAL), fundado por la maestra. Allí se desempeñó como secretario general y luego como presidente de la organización entre 2007 y 2011.

Entre 2009 y 2012 regresó a la Cámara de Diputados por el PANAL, periodo en el que fue señalado por acudir en estado inconveniente a promover reformas.

El mundo del box

La incursión de Kahwagi Macari en el deporte se sumó a la controversia de su trayectoria. Entre 2001 y 2005 protagonizo 11 peleas profesionales, todas ganadas por nocout. Se consagró como campeón mexicano de peso crucero en 2002.

Obtuvo títulos de campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además del campeonato internacional del CMB. Sin embargo, su carrera deportiva fue objeto de fuertes críticas por la baja calidad de los rivales enfrentados, la escasa trayectoria de muchos de ellos y sospechas de peleas arregladas.

Al menos cuatro de sus rivales fueron investigados por el FBI bajo sospecha de haber recibido dinero para dejarse vencer.

En 2015, Kahwagi volvió a boxear tras una década de retiro, pero el combate duró sólo 40 segundos tras un golpe a la mandíbula de su contrincante, el árbitro detuvo la pelea y le otorgó la victoria al político.

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Más escándalos

En 2013, fue acusado en Puerto Vallarta de agredir físicamente a su entonces pareja, Ana Gabriela González Sánchez, quien termino gravemente herida.

En 2019, el empresario enfrentó una grave crisis de salud al sufrir una úlcera gástrica perforada, lo que lo llevó a terapia a intensiva y que derivó en una infección bacteriana de largo tratamiento.

Los últimos años han estado marcados por un cambio radical en su imagen: sobrepeso, hinchazón facial y rumores de cirugías estéticas, particularmente porque fue el primer famoso mexicano en cambiar el color de sus ojos.

Sus apariciones públicas disminuyeron drásticamente, al punto que su cuenta de X, así como su presencia misma, permanece inactiva desde 2019.