La potente predicción que Mhoni Vidente hizo sobre ‘Checo’ Pérez en el GP de España, ¿será verdad?

Mhoni Vidente hizo una poderosa predicción sobre el automovilista, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien ha renovado dos años con la escudería de Red Bull de la Fórmula 1.

La pitonisa está segura de que de la mala racha del piloto mexicano está por terminar, sobre todo con la carrera del Gran Premio de España.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre ‘Checo’ Pérez?

Mhoni Vidente predice que ‘Checo’ Pérez quedará victorioso en la siguiente carrera, y no solo eso, sino que subirá al podio en primer lugar.

Cabe señalar que el deportista jalisciense no ha regresado al podio desde el GP de China, por lo que de ser cierto, esta sería una increíble noticia para el Red Bull en la F1.

“(‘Checo’ Pérez) es muy buen piloto, el dueño de Red Bull no lo quería, pero Checo Pérez le dijo: ‘me llevo mis 11 millones de dólares en patrocinios si no me das la renovación del contrato’. Los patrocinadores son mexicanos y están apoyando al talento mexicano”, expresó la pitonisa en su programa semanal para ‘El Heraldo TV’.

Para Checo será difícil subir al podio en el GP de España, pues la Federación Internacional del Automóvil (FIA) lo sancionó y lo multó después del accidente que tuvo en el GP de Canadá.

¿Cuál fue su castigo? El piloto mexicano saldrá tres posiciones atrás en la parrilla de salida.

Cuándo es y dónde ver a ‘Checo’ Pérez en el GP de España 2024

El GP de España 2024 se llevará a cabo el próximo domingo 23 de junio en punto de las 7:00 h (Hora centro de México), y se podrá ver por Amazon Prime, Fox Premium y Fox Sports.

Es importante señalar que las prácticas se llevarán a cabo desde el viernes 21 de junio, por lo que deberás estar a atento para cualquier resultado que modifique la lista de salida.