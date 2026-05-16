Nuevo León rumbo a la fiesta futbolera más esperada

A un mes del inicio del torneo de fútbol del verano, Nuevo León está más que preparado para mostrarle al mundo cómo los neoleoneses celebran a lo grande.

Por ello, y en una noche con ambiente futbolero, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, dieron a conocer el line up de lo que se viene estas fechas especiales, evento que destaca la participación de artistas como Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme, Enrique Iglesias, entre otros artistas.

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El escenario elegido para esta magna celebración es el emblemático Parque Fundidora, que por su capacidad y conectividad, se transformará en un espacio de encuentro con aficionados donde habrá pantallas gigantes, zonas de hospitalidad y áreas de juegos interactivos, además de los artistas invitados.

Asimismo, el Gobernador aseguró que mostrarán al mundo que nadie festeja como Nuevo León y que todos los días se van a transmitir en el Parque Fundidora los partidos en pantallas gigantes.

También resaltó que Monterrey busca convertirse en una de las mejores sedes mundialistas del país y aseguró que el Fan Fest permitirá que miles de personas disfruten de la justa deportiva aunque no tengan acceso a boletos para ingresar al estadio.

Line up: artistas invitados y mucha fiesta

11 de junio : transmisión México vs Sudáfrica; presentación de La Leyenda.

: transmisión México vs Sudáfrica; presentación de 12 de junio : transmisión Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay; presentación ¡De Parranda!

: transmisión Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay; presentación 13 de junio : se conocerá qué selección jugará el cuarto partido en Nuevo León. Durante ese día se podrá disfrutar del concierto de Chayanne .

: se conocerá qué selección jugará el cuarto partido en Nuevo León. Durante ese día se podrá disfrutar del concierto de . 14 de junio : primer partido en Nuevo León entre Suecia y Túnez; presentación de Caballo Dorado .

: primer partido en Nuevo León entre Suecia y Túnez; presentación de . 15 de junio : transmisión España vs Cabo Verde y Bélgica vs Egipto.

: transmisión España vs Cabo Verde y Bélgica vs Egipto. 16 de junio: transmisión Argentina vs Argelia.

transmisión Argentina vs Argelia. 18 de junio : transmisión México vs Corea del Sur; presentación de ¡Genitallica!

: transmisión México vs Corea del Sur; presentación de 19 de junio : presentación del grupo La Costumbre .

: presentación del grupo . 20 de junio: se juega en Monterrey el partido Túnez y Japón, al finalizar todos bailarán al ritmo de ¡El Gran Silencio!

se juega en Monterrey el partido Túnez y Japón, al finalizar todos bailarán al ritmo de 21 de junio : presentación de Imagine Dragons .

: presentación de . 22 de junio : presentación de Toy Selectah .

: presentación de . 24 de junio : tercer partido en Nuevo León entre Corea del Sur vs Sudáfrica; presentación de Grupo Firme .

: tercer partido en Nuevo León entre Corea del Sur vs Sudáfrica; presentación de . 27 de junio : presentación de Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr .

: presentación de . 28 de junio: presentación de Enrique Iglesias.