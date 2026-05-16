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Nuevo León rumbo a la fiesta futbolera más esperada

Mayo 15, 2026 • 
TVyNovelas
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A un mes del inicio del torneo de fútbol del verano, Nuevo León está más que preparado para mostrarle al mundo cómo los neoleoneses celebran a lo grande.

Por ello, y en una noche con ambiente futbolero, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, dieron a conocer el line up de lo que se viene estas fechas especiales, evento que destaca la participación de artistas como Imagine Dragons, Chayanne, Grupo Firme, Enrique Iglesias, entre otros artistas.

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX

Jam Media/Getty Images

El escenario elegido para esta magna celebración es el emblemático Parque Fundidora, que por su capacidad y conectividad, se transformará en un espacio de encuentro con aficionados donde habrá pantallas gigantes, zonas de hospitalidad y áreas de juegos interactivos, además de los artistas invitados.

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Asimismo, el Gobernador aseguró que mostrarán al mundo que nadie festeja como Nuevo León y que todos los días se van a transmitir en el Parque Fundidora los partidos en pantallas gigantes.

También resaltó que Monterrey busca convertirse en una de las mejores sedes mundialistas del país y aseguró que el Fan Fest permitirá que miles de personas disfruten de la justa deportiva aunque no tengan acceso a boletos para ingresar al estadio.

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Line up: artistas invitados y mucha fiesta

  • 11 de junio: transmisión México vs Sudáfrica; presentación de La Leyenda.
  • 12 de junio: transmisión Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay; presentación ¡De Parranda!
  • 13 de junio: se conocerá qué selección jugará el cuarto partido en Nuevo León. Durante ese día se podrá disfrutar del concierto de Chayanne.
  • 14 de junio: primer partido en Nuevo León entre Suecia y Túnez; presentación de Caballo Dorado.
  • 15 de junio: transmisión España vs Cabo Verde y Bélgica vs Egipto.
  • 16 de junio: transmisión Argentina vs Argelia.
  • 18 de junio: transmisión México vs Corea del Sur; presentación de ¡Genitallica!
  • 19 de junio: presentación del grupo La Costumbre.
  • 20 de junio: se juega en Monterrey el partido Túnez y Japón, al finalizar todos bailarán al ritmo de ¡El Gran Silencio!
  • 21 de junio: presentación de Imagine Dragons.
  • 22 de junio: presentación de Toy Selectah.
  • 24 de junio: tercer partido en Nuevo León entre Corea del Sur vs Sudáfrica; presentación de Grupo Firme.
  • 27 de junio: presentación de Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr.
  • 28 de junio: presentación de Enrique Iglesias.

Del 29 de junio al 19 de julio se contará con la presencia de artistas como The CLSSX, 3Ball Mty, ⁠Jumbo, El Malilla, Payasonicos, Mc Davo, La Sonora Dinamita, Kevis y Maiky y un artista sorpresa para la clausura, que será revelado a través de los canales oficiales del gobierno de Nuevo León.

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