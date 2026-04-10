Violeta Isfel estuvo a punto de caer en una red de TR4TA DE PERSONAS: “Salí a tiempo”

“Creo que yo salí a tiempo, pero también me arriesgué mucho, saliendo de casa tan chiquita, a los quince años”.

Tremendas declaraciones dio la actriz Violeta Isfel luego de reflexionar en a posteriori sobre su historia familiar, pues afirma que estuvo muy cerca de ser víctima de trata de personas.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la coprotagonista de ‘Atrévete a soñar’ señaló que: “nunca viví trata de personas. Qué bueno, ahora que lo veo en retrospectiva y que nos documentaron y que llegamos a tener tanta información para representar a los personajes, estuve muy cerca”.

Los dichos de Isfel surgen días después de que habló sobre su familia nuclear, hecho que la llevó a ganarse críticas. Muchos usuarios en redes sociales la llamaron malagradecida por referirse a sus padres y destacar que “se tuvo que alejar porque se dedicaban a cosas ilícitas”.

“La gente habla de lo que puede alcanzar a ver. Venimos de una sociedad que sólo habla de lo que conoce y son muy tradicionalistas o son demasiado moralistas”, insistió la actriz.

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La famosa indicó que fue gracias a la documentación para su trabajo en la obra ‘El hubiera no existe’, pudo identificar que en su adolescencia enfrentó graves riesgos.

“Creo que lo único que faltaba era eso, porque ya lo que venía eran golpes y eran muchas cosas. Entonces, creo que yo salí a tiempo, pero también me arriesgué mucho, saliendo de casa tan chiquita, a los quince años”, afirmó.

Pese a todo, Violeta asegura que prefiere no profundizar en los detalles.

“No tengo ninguna información que deba dar, más la que ya saben, no hay necesidad de hacerlo más grande de lo que ya es. Lo que me hace muy feliz es poder, a través de mi arte, salvar a otras chiquitas y no sólo a las chiquitas, a los chiquitos. Recordemos que la trata de personas todos estamos expuestos”, mencionó.

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Finalmente, Isfel subrayó la importancia de romper ciclos de violencia en las familias.

“Mis papás también vinieron de familias muy rotas y muy complicadas, pero a partir de mi generación eso ya no va a pasar”, concluyó.