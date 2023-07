Violeta Isfel volverá a ser Antonella de Las Divinas de Atrévete a Soñar

Violeta Isfel nos platica detalles de su participación en los 2000’s x Siempre, que reunirá a actores de Atrévete a Soñar y de otras telenovelas infantiles.

Hace unas semanas, Ari Borovoy dio a conocer que en la CDMX se revivirá la nostalgia de las telenovelas infantiles con Atrévete a Soñar, Amigos x Siempre, Aventuras en el Tiempo, Carita de Ángel y Complices al Rescate con el 2000’s Pop Tour el próximo 5 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Debido a la buena aceptación que tuvo entre el público este concierto, bajo el concepto titulado 2000’s x Siempre, el integrante de OV7, Ari Borovoy anunció que “tendrán un par de fechas más, en Guadalajara y en Monterrey, respectivamente”.

“Para este 5 de agosto, salgo corriendo de (la obra) Lagunilla mi barrio, me voy cambiando en el camino, me pongo la peluca, porque es la única manera de lograrlo. El público está esperando con muchas ganas este 2000’s x Siempre”, indicó Violeta Isfel en el marco de los ensayos de la obra Caperucita Roja, donde también participa y que se presentará a partir del próximo domingo en el Teatro Rafael Solana.

La querida actriz está feliz por volver a cantar los temas de Las Divinas, de la telenovela Atrévete a Soñar, que fueron un gran éxito, y desea que pueda sumarse a estos conciertos Danna Paola.

“Me encantaría que estuviera Danna (Paola), ella sería la más feliz de cantar Las Divinas, porque siempre quiso cantar Las Divinas. Se trata de que todos estemos sumando”.

“Estar en la nostalgia y en el corazón del público que ya lo necesitaba, ya lo merecía, ya van a ser casi 15 años de Atrévete a Soñar (AAS), yo le debo mucho a AAS, a Antonella, es el personaje que marcó un antes y después en mi carrera”.

Respecto a su participación en los conciertos que ya se tienen pactados en el interior de la República Mexicana, Isfel aún no sabe si podrá acompañar a sus compañeros debido a su participación en Lagunilla mi barrio.

“Ari dice que obviamente nosotros somos invitados a los conciertos, el estelar son los 2000’pop tour de siempre. Nosotros 2000’s x Siempre somos los invitados. Él habló de fechas en Guadalajara y Monterrey, pero yo dependo de Lagunilla mi Barrio, porque creo que esas fechas ya estaban apalabradas y son los fines de semana. Entonces depende mucho de eso, todavía no sé si yo pueda asistir, porque estoy en Lagunilla, no sé, la que sí sé es la fecha de la Arena Ciudad de México porque salgo corriendo de Lagunilla mi Barrio y me voy para allá", finalizó.