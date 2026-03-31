Violeta Isfel arremete de nuevo contra sus padres por MISTERIOSOS DELITOS: “Deberían estar en la cárcel”

“Están haciendo cosas bastante rudas, complicadas”.

Violeta Isfel ya había hablado antes de la difícil relación que mantenía con sus padres, lo que finalmente derivó en un distanciamiento definitivo, sin embargo, ahora expuso que deberían estar en prisión.

La actriz de telenovelas compartió que la ruptura con sus familiares obedece a maltratos y a lo que calificó como “conductas delictivas”, motivo por el que ya renunció a cualquier reconciliación.

Isfel afirma que puso como prioridad su bienestar personal y el de su hijo y esposo.

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De acuerdo a los dichos de Violeta, está fuera de su interés el retomar contacto con sus progenitores, además de que tampoco siente una obligación de intervenir en su favor en situaciones judiciales.

Y recalcó que tampoco les guarda resentimiento, pero sí busca protegerse de nuevos daños y crear un entorno seguro.

En una entrevista reciente que ofreció para la comunicadora Flor Rubio, Violeta externó: “Ellos deberían estar presos, están haciendo cosas bastante rudas, complicadas, no deberían de existir, pero ya no me toca a mí poder dar voz a ello”.

La antagonista de ‘Atrévete a soñar’ no dio más detalles sobre los supuestos delitos. Tampoco dijo nombres y si ha iniciado algún proceso legal.

Agregó que “yo ya corté por lo sano, evidentemente fue un proceso terapéutico bastante profundo y bastante rudo porque tuve que aprender a entender que ellos no me definen como persona”, dijo.

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Isfel concluyó su participación declarando que el motivo principal para cortar el vínculo con sus padres fue resguardar su salud mental y trabajar en recomponerse emocionalmente.