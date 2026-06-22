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Villana de ‘María Mercedes’ llora la partida de su madre: “mi corazón está destrozado”

La actriz despidió a su mamá con un desgarrador mensaje.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Nicky Modellini enfrenta la muerte de su madre, Joan.

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“Vivió su vida con gracia, fortaleza, creatividad y resiliencia, tocando innumerables corazones a su paso”.

La icónica villana de ‘María Mercedes’, Nicky Mondellini, está de luto, murió su mamá. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado en donde se revelaron los últimos días de la bailarina Joan Mondellini.

La madre de la actriz tuvo que enfrentar desafíos por una crisis de salud, pero también problemas económicos.

Inicialmente se supo de su condición por la página GoFundMe que abrieron sus seres queridos y donde solicitaban apoyo económico para la coreógrafa, aunque no especificaron su padecimiento.

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Posteriormente, llegó el deceso de Joan, y en un video la villana de la telenovela dejó un breve, pero contundente mensaje para despedir a su madre.

“Mi corazón está destrozado. Se nos fue mi querida madre. Ahora seguirá bailando en el cielo”, escribió Nicky.

Cabe destacar que la familia mantuvo abierta la página de GoFundMe para poder costear los gastos funerarios de Mondellini.

En tanto, el resto de la familia también dedicó unas palabras donde lamentaron la partida de Joan.

“Con profundo dolor, nuestra familia comparte la partida de nuestra querida madre Joan Mondellini. Todos los que tuvieron el privilegio de conocer a Joan coincidirán en que fue verdaderamente un ángel en la tierra. Vivió su vida con gracia, fortaleza, creatividad y resiliencia, tocando innumerables corazones a su paso. Su calidez, su bondad y su generosidad hacían que cada persona se sintiera vista, valorada y querida”, escribieron.
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Los seres queridos de Joan destacaron sus habilidades como maestra, quien dejó una huella en la vida de sus alumnos y de toda la gente que la llegó a conocer, pues la tacharon como una gran maestra de la expresión a nivel artístico.

“Joan fue una extraordinaria coreógrafa y maestra de danza cuya pasión por las artes inspiró a generaciones de alumnos. A través de la danza enseñó mucho más que técnica: enseñó confianza, disciplina, expresión personal y alegría. Su influencia trascendió el salón de clases, y su legado continúa vivo en las muchas vidas que transformó”, agregaron.

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Al tiempo, se destacó otro mensaje. “Mientras enfrentamos esta dolorosa pérdida, también celebramos una vida plena y extraordinaria. Su sonrisa, su sabiduría, su amor y su espíritu inquebrantable permanecerán con nosotros para siempre”.

Descanse en paz.

María Mercedes Nicky Mondellini Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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