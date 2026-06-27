El galán de “Quinceañera” que salió del clóset en TVyNovelas: “Soy homosexual y lo digo con orgullo”

Durante décadas, había famosos que ocultaban su verdadera orientación sexual por miedo a perder oportunidades laborales, ser discriminados o rechazados. Pero en 2013, un famoso tuvo el valor de ‘salir del clóset’ públicamente en la portada de TVyNovelas.

Se trata de Sebastián Ligarde, quien se posicionó en el gusto del público desde los años 80, cuando fue parte de la telenovela “Quinceañera”, y muchas telenovelas más.

A sus 59 años, el actor contó en nuestra revista:

“Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética... Y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo”.

Sebastián Ligarde incluso nos confesó: “Fui bisexual de joven. Así se duplicaron mis posibilidades para una cita de sábado por la noche. Hace más de 20 años que estoy en una relación estable”.

El actor confesó que laboralmente siempre lo trataron con respeto. “Creo que estoy en una edad de ayudar a los nuevos valores... y a tener el valor de aceptarse públicamente, como lo hizo Ricky Martin. Ha sido una inspiración para mí, para poder hablar de este tema”.

Ya libre, Sebastián Ligarde compartió que sentía “alivio y mucho valor. Hay que ser valiente para ser honesto. Es mucho más fácil mentir”.

¿Por qué Sebastián Ligarde no ha hecho más proyectos en México?

“Ojalá pudiera yo hacer algo en México, pero hace 20 años que no hago nada en México”, se lamentó Sebastián Ligarde hace tiempo, luego de reconocer que se sintió poco valorado en el país, por lo que buscó oportunidades en nuevos lugares como Perú, en donde se sintió arropado por sus fans.

“México de alguna manera, en mi corazón, ya forma parte de mi pasado”, aseguró el actor, quien consideró que en país ya no les importó ni su talento ni su trayectoria, algo que lo hizo sentir decepcionado.

Ahora, el cariño que siente Ligarde por Perú es tan especial que reveló uno de sus deseos más especiales: cuando muera, quiere que sus cenizas se queden en aquel país de América Latina que tan bien lo ha aceptado.

“Tengo un cariño y un amor por parte de la gente en Perú, porque muchas veces han pasado ahí repeticiones de mis novelas”, reveló el intérprete.